Bulgaria convoca al embajador ucraniano por incidente con dron

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Internacional
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    Bulgaria convoca al embajador ucraniano por incidente con dron
    Restos de drones ucranianos también cayeron sobre dos empresas y una casa particular en la ciudad rusa de Novorossiysk, dijo el domingo el alcalde Andrey Kravchenko.

Por otro lado Rusia y Ucrania intercambian ataques nocturnos que dejan 7 muertos y muchos heridos

Bulgaria convocó al embajador de Ucrania después de que un dron ingresó en el espacio aéreo búlgaro, informó el domingo la emisora pública BNT.

El dron explotó el sábado cerca de un gasoducto internacional poco después de cruzar la frontera desde Rumania. No se reportaron víctimas ni daños.

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El Ministerio de Defensa de Bulgaria dijo que el dron parecía ser del tipo utilizado por las fuerzas armadas ucranianas, y que el incidente probablemente fue accidental.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, dijo que el incidente estaba siendo examinado, pero que no tuvo como objetivo deliberado a Bulgaria. Ambos países están en “estrecho contacto” para aclarar lo ocurrido, añadió.

RUSIA Y UCRANIA INTERCAMBIAN ATAQUES

Rusia y Ucrania intercambiaron ataques durante la noche que mataron a civiles e hirieron a muchos otros en ambos bandos, informaron autoridades locales.

Los ataques rusos a gran escala con misiles contra ciudades ucranianas se han vuelto casi rutinarios en las últimas semanas, mientras Moscú aprovecha la crítica escasez de interceptores de Ucrania para los sistemas Patriot fabricados en Estados Unidos, el único arma de defensa antiaérea en su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

En los últimos ataques, drones ucranianos mataron a cinco personas e hirieron a otras dos docenas, entre ellas un niño de 4 años, en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según la administración regional.

En Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, misiles rusos impactaron un edificio de apartamentos de gran altura en el distrito Saltivskyi, donde mataron a dos personas e hirieron a 13, de acuerdo con el jefe regional, Oleh Syniehubov.

Otras ocho personas resultaron heridas en el puerto ucraniano del mar Negro de Odesa después de que “decenas de misiles y drones” golpearan la ciudad y la región circundante, según el jefe de la administración local, Oleh Kiper.

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