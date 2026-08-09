Aún hay comedores comunitarios en Coahuila; DIF estatal brinda atención a adultos mayores

Actualmente existen 84 CAIPM distribuidos en las cinco regiones del estado. Cada centro opera de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas, y ofrece una comida diaria a los beneficiarios.

Los comedores comunitarios para adultos mayores continúan operando en Coahuila a través de los Centros de Atención Integral a Personas Mayores (CAIPM) del DIF estatal, espacios que, además de ofrecer alimentación, buscan brindar acompañamiento y actividades para este sector de la población.

De acuerdo con el DIF Coahuila, en cada centro se atiende diariamente a entre 35 y 50 personas mayores de 60 años, a quienes se proporcionan raciones de alimentos saludables. La operación de los espacios cuenta con el apoyo de tres voluntarias en cada CAIPM.

Además de la alimentación, los centros ofrecen actividades recreativas y culturales, así como pláticas relacionadas con la salud y motivacionales, con el propósito de promover el desarrollo integral y la convivencia entre los adultos mayores.

Las personas interesadas en incorporarse a uno de estos espacios deben identificar el CAIPM más cercano a su domicilio y acudir con la encargada para consultar si existe disponibilidad.

En caso de contar con un lugar, la persona deberá presentar la documentación solicitada para realizar su registro y someterse a un estudio socioeconómico. Una vez concluido el proceso, y si cumple con los requisitos establecidos, podrá acudir al centro para recibir diariamente su comida y participar en las actividades programadas.