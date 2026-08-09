Aún hay comedores comunitarios en Coahuila; DIF estatal brinda atención a adultos mayores

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    Aún hay comedores comunitarios en Coahuila; DIF estatal brinda atención a adultos mayores
    Los CAIPM brindan una comida diaria a adultos mayores de las cinco regiones de Coahuila. DIF COAHUILA

El estado cuenta con 84 Centros de Atención Integral a Personas Mayores, donde se ofrece una comida diaria y actividades de salud, recreación y convivencia

Los comedores comunitarios para adultos mayores continúan operando en Coahuila a través de los Centros de Atención Integral a Personas Mayores (CAIPM) del DIF estatal, espacios que, además de ofrecer alimentación, buscan brindar acompañamiento y actividades para este sector de la población.

Actualmente existen 84 CAIPM distribuidos en las cinco regiones del estado. Cada centro opera de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas, y ofrece una comida diaria a los beneficiarios.

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De acuerdo con el DIF Coahuila, en cada centro se atiende diariamente a entre 35 y 50 personas mayores de 60 años, a quienes se proporcionan raciones de alimentos saludables. La operación de los espacios cuenta con el apoyo de tres voluntarias en cada CAIPM.

Además de la alimentación, los centros ofrecen actividades recreativas y culturales, así como pláticas relacionadas con la salud y motivacionales, con el propósito de promover el desarrollo integral y la convivencia entre los adultos mayores.

Las personas interesadas en incorporarse a uno de estos espacios deben identificar el CAIPM más cercano a su domicilio y acudir con la encargada para consultar si existe disponibilidad.

En caso de contar con un lugar, la persona deberá presentar la documentación solicitada para realizar su registro y someterse a un estudio socioeconómico. Una vez concluido el proceso, y si cumple con los requisitos establecidos, podrá acudir al centro para recibir diariamente su comida y participar en las actividades programadas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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