Sultanes presenta queja ante la LMB por suspensión ante Charros: ¿qué podría pasar?

Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol comenzaron con una suspensión en Monterrey. El primer partido de la serie entre Sultanes y Charros de Jalisco no pudo disputarse debido a una tormenta que llegó cuando ambos equipos ya estaban en el terreno de juego del Walmart Park. La decisión de mantener el horario original generó molestia en la organización regiomontana, que posteriormente presentó una queja formal ante la Liga Mexicana de Beisbol. El argumento de Sultanes fue que existía la posibilidad de retrasar el comienzo del encuentro para esperar la evolución de las condiciones meteorológicas.

El jefe del cuerpo de umpires, Vicente Madero, determinó que el juego comenzara conforme a lo establecido. Sin embargo, la lluvia apareció poco después y estuvo acompañada por granizo, lo que obligó a detener las acciones y a trabajar para proteger el terreno.

Uno de los momentos que provocó mayor inconformidad ocurrió cuando el abridor de Sultanes, Daniel Mengden, habría solicitado tiempo para colocar la lona sobre el campo ante el cambio en las condiciones. La tormenta tuvo una duración de poco más de 15 minutos, pero la cantidad de agua que cayó dejó el terreno sin condiciones para continuar con el encuentro. Ante esto, el duelo fue aplazado y la serie tuvo que ser modificada. Para Sultanes, el problema no se limitó a la suspensión del partido. La directiva consideró que el encuentro pudo haberse evitado si se hubiera tomado la decisión de retrasar el inicio antes de que la tormenta alcanzara el estadio. La novena regiomontana también señaló que el cambio representa complicaciones en su organización, debido a que altera la planeación original de la serie y genera gastos adicionales relacionados con la operación del estadio y la logística del equipo. Con la suspensión, Sultanes y Charros volverán al terreno este domingo 9 de agosto para disputar el primer encuentro de la serie. El segundo compromiso en Monterrey quedó programado para el lunes 10.

Después de esos dos partidos, la confrontación viajará a Guadalajara. La actividad continuará el miércoles en el Estadio Panamericano, donde Charros recibirá a Sultanes para darle continuidad a la primera ronda de los Playoffs. De esta manera, la postemporada en Monterrey comenzó con una modificación al calendario antes de que pudiera lanzarse la primera pelota. La decisión sobre el horario del juego, la llegada de la tormenta y la posterior suspensión colocaron a los umpires y a la organización de Sultanes en el centro de la discusión desde el inicio de la serie. ¿QUÉ SANCIONES PODRÍAN APLICAR? Tras la polémica suspensión del primer encuentro de los Playoffs contra los Charros de Jalisco por una fuerte granizada, la directiva de los Sultanes de Monterrey presentó una queja formal ante la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en contra del jefe de umpires, Vicente Madero, acusándolo de intransigencia al negar el permiso de colocar la lona de forma preventiva. La decisión arbitral provocó daños en el terreno de juego, el reajuste del calendario de la serie de postemporada y pérdidas financieras para el club estimadas en cerca de un millón de pesos; ante esto, se espera que la LMB determine una resolución que, con base en los reglamentos y antecedentes del circuito, podría derivar en fuertes multas económicas, apercibimientos institucionales o incluso la suspensión del cuerpo arbitral para el resto de las Series de Zona.