Rosters para el Juego de Estrellas 2023 de la MLB

Por tercer año seguido Shohei Ohtani participará en el Juego de Estrellas como doble amenaza, fue elegido el domingo para la rotación de lanzadores de la Liga Americana y 8 integrantes de los Bravos de Atlanta, la mayor cantidad para un equipo desde 2012, fueron seleccionados para participar el 11 de julio en el T-Mobile Park de Seatte.

Ohtani será parte del cuerpo de lanzadores después de que los fanáticos votaron también para que iniciara como bateador designado. El nombre de Ohtani fue el que más apareció en las boletas de la Americana; es el único All-Star lanzador y bateador en la historia de las Ligas Mayores.

“Es muy respetuoso. No habla mucho”, dijo el mánager de la Americana, Dusty Baker, de Houston. “Viene a jugar y realmente maneja la publicidad con humildad y grandeza”.

OHTANI EN LOS JUEGOS DE 2021 Y 2022

En el juego de 2021, en Denver, Ohtani fue retirado con rolas frente a Max Scherzer y Corbin Burnes, además de que lanzó una primera entrada perfecta, retirando a Fernando Tatis Jr. con un elevado y a Max Muncy y Nolan Arenado con rolas.

El año pasado en Dodger Stadium, Ohtani dio sencillo en el primer lanzamiento del partido por parte de Clayton Kershaw y recibió base por bolas de Joe Musgrove y Ohtani no lanzó.

El jardinero de Atlanta, el venezolano Ronald Acuña Jr., el campo corto Orlando Arcia, también venezolano, y el receptor Sean Murphy fueron elegidos como titulares de la Liga Nacional por los fanáticos, además 5 Bravos, elegidos por sus compañeros que son los lanzadores Spencer Strider y Bryce Elder, el primera base Matt Olson, el segunda base Ozzie Albies y el tercera base Austin Riley. Atlanta tiene la mejor marca de las mayores con 56-27 después de ganar 23, de sus primeros 26 partidos.

LAS ALINEACIONES TITULARES

LIGA AMERICANA: C: Jonah Heim (TEX), 1B: Yandy Díaz (TB), 2B: Marcus Semien (TEX), 3B: Josh Jung (TEX), SS: Corey Seager (TEX), OF: Mike Trout (LAA), OF: Randy Arozarena (TB), OF: Aaron Judge (NYY) BD: Shohei Ohtani (LAA).

LIGA NACIONAL: C: Sean Murphy (ATL), 1B: Freddie Freeman (LAD), 2B: Luis Arraez (MIA), 3B: Nolan Arenado (STL), SS: Orlando Arcia (ATL), OF: Ronald Acuña Jr. (ATL), OF: Mookie Betts (LAD) OF: Corbin Carroll (AZ), BD: J.D. Martínez (LAD).

LOS PITCHERS DE LA NACIONAL: Zac Gallen (AZ), Spencer Strider (ATL), Bryce Elder (ATL), Justin Steele (CHC), Mitch Keller (PIT), Josiah Gray (WSH), Clayton Kershaw (LAD), Marcus Stroman (CHC), Alexis Díaz (CIN), Josh Hader (SD), Devin Williams (MIL), Camilo Doval (SF).

SUPLENTES: Matt Olson (ATL), Ozzie Albies (ATL), Austin Riley (ATL), Dansby Swanson (CHC) Pete Alonso (NYM), Will Smith (LAD), Elias Díaz (COL), Jorge Soler (MIA), Lourdes Gurriel Jr. (ARI) Nick Castellanos (FIL), Juan José Soto (SD).

LANZADORES DE LA LIGA AMERICANA: Shohei Ohtani (LAA), Gerrit Cole (NYY), Luis Castillo (SEA), Sonny Gray (MIN), Nathan Eovaldi (TEX), Kevin Gausman (TOR), Shane McClanahan (TB), Framber Valdez (HOU), Michael Lorenzen (DET), Kenley Jansen (BOS), Emmanuel Clase (CLE), Félix Bautista (BAL) Y Yennier Canó (BAL).

SUPLENTES: Salvador Pérez (KC), Adley Rutschman (BAL), Vladimir Guerrero Jr. (TOR), Whit Merrifield (TOR), Bo Bichette (TOR), José Ramírez (CLE), Brent Rooker (OAK), Luis Robert (CWS), Austin Hays (BAL), Yordan Álvarez (HOU), Adolis García (TEX).