$!Estos días te corresponden de vacaciones dignas en 2026 por años laborados

Un nuevo año ha comenzado y con ello un periodo vacacional en diciembre de 2025, a lo que muchos nuevos -y viejos- trabajadores se preguntan por la cantidad de días de descanso que tiene disponible, sobre todo con las llamadas "vacaciones dignas", que modificó de manera sustancial sus derechos. De acuerdo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el objetivo principal de este cambio fue garantizar periodos de descanso más amplios y acordes con estándares internacionales.

¿QUÉ CAMBIOS PLANTEA LAS VACACIONES DIGNAS? En 2023, para mitigar la crisis de agotamiento y mejorar la calidad de vida, se implementaron reformas claves a los artículos 76 y 78 de la LFT. Según la International Labour Organization (ILO), el descanso efectivo es un componente clave para la salud física, mental y la productividad de las personas trabajadoras, por lo que ampliar los días de vacaciones contribuye al bienestar general. - Antes de la reforma, el primer año solo otorgaba 6 días de vacaciones; con la reforma, desde el primer año corresponden 12 días de descanso;

- A partir del segundo año, las vacaciones aumentan 2 días por cada año trabajado; este incremento anual se mantiene hasta llegar a 20 días en el quinto año;

- Después del quinto año, el aumento es de 2 días adicionales por cada cinco años de antigüedad;

- La ley establece que al menos 12 días deben disfrutarse de forma continua;

La Ley Federal del Trabajo establece una tabla clara que permite identificar cuántos días de vacaciones corresponden según los años trabajados. Durante el primer año, el derecho es de 12 días. En el segundo año aumenta a 14 días y continúa creciendo de forma gradual hasta llegar a 20 días en el quinto año. A partir del sexto año y hasta el décimo, el periodo vacacional es de 22 días. Entre los 11 y 15 años de servicio corresponde un total de 24 días, mientras que quienes acumulan entre 16 y 20 años tienen derecho a 26 días. El aumento continúa hasta alcanzar 32 días para quienes superan los 31 años de antigüedad.

La tabla se rige de la siguiente manera para mejor entendimiento de los trabajadores: - 1 año: 12 días;

- 2 años: 14 días;

3 años: 16 días;

- 4 años: 18 días;

- 5 años: 20 días;

- De 6 a 10 años: 22 días;

- De 11 a 15 años: 24 días;

- De 16 a 20 años: 26 días;

- De 21 a 25 años: 28 días;

- De 26 a 30 años: 30 días;

- De 31 a 35 años: 32 días. DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO El artículo 74 fija los días de descanso obligatorio a nivel nacional. En caso de que una persona trabajadora deba laborar en uno de estos días festivos, el artículo 75 dispone que debe recibir el salario correspondiente al día trabajado más un pago doble adicional, sin importar la jornada, modalidad de contratación o sector productivo. La legislación también establece que algunas conmemoraciones se recorren al lunes para efectos laborales, con el fin de homologar el descanso en centros de trabajo. De acuerdo con la LFT, los días de descanso obligatorio para 2026 serán los siguientes:

- Lunes 2 de febrero: Conmemoración del Día de la Constitución (correspondiente al 5 de febrero);

- Lunes 16 de marzo: Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez (correspondiente al 21 de marzo);

- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo;

- Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia:

- Lunes 16 de noviembre: Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (correspondiente al 20 de noviembre):

- Viernes 25 de diciembre: Navidad Estas siete fechas son las únicas reconocidas como descanso obligatorio a nivel federal en 2026. Los recorridos al lunes aplican únicamente en febrero, marzo y noviembre, conforme al artículo 74.