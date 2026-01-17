Vinculan a proceso a dos mujeres por homicidio calificado de tres personas en Chimalhuacán

México
/ 17 enero 2026
    Vinculan a proceso a dos mujeres por homicidio calificado de tres personas en Chimalhuacán
    La FGJEM informó que un juez dictó prisión preventiva y abrió un plazo de tres meses de investigación contra dos mujeres acusadas de homicidio calificado en Chimalhuacán. Fiscalía de Edomex

La Fiscalía del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de Alondra “N” y Karla Itzel “N” por su probable participación en el homicidio de tres personas en Chimalhuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alondra “N” y Karla Itzel “N”, quienes son investigadas por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de tres víctimas, en hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán.

La determinación fue emitida por una autoridad judicial, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba que sustentan la imputación. Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

ALONDRA Y KARLA HABRÍAN SECUESTRADO A TRES PERSONAS EN COMPAÑÍA DE OTROS NUEVE CÓMPLICES

De acuerdo con las primeras investigaciones iniciadas por el Agente del Ministerio Público, los hechos se registraron el 9 de diciembre de 2025, cuando las víctimas se encontraban conviviendo en la vía pública, en la colonia La Ladera, en el municipio de Chimalhuacán.

En ese momento, Alondra “N” y Karla Itzel “N”, presuntamente en compañía de otras nueve personas, arribaron al lugar a bordo de dos vehículos. Según la indagatoria, los ocupantes portaban armas de fuego, con las que habrían amenazado a las víctimas para obligarlas a subir a las unidades.

LOCALIZAN SIN VIDA A TRES PERSONAS EN CHIMALHUACÁN

Tras ser privadas de la libertad, las tres personas fueron trasladadas a un domicilio ubicado en la colonia Corte La Palma, en el mismo municipio. De acuerdo con la investigación, en ese inmueble habrían sido retenidas y posteriormente privadas de la vida.

Las autoridades señalaron que los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en distintos puntos de Chimalhuacán, lo que dio origen a las diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN DE LAS IMPUTADAS

Una vez que la FGJEM tuvo conocimiento de los hechos, inició la carpeta de investigación mediante la cual se logró establecer la identidad de las personas presuntamente responsables. Con base en los datos recabados, el Ministerio Público solicitó a un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

Las órdenes judiciales permitieron la detención de Alondra “N” y Karla Itzel “N”, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad y ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región.

VINCULAN A PROCESO A DOS MUJERES POR EL HOMICIDIO DE TRES HOMBRES

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional analizó los elementos de prueba presentados por la Representación Social y determinó la vinculación a proceso de ambas imputadas por el delito de homicidio calificado. Asimismo, se estableció la prisión preventiva como medida cautelar y se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recordó que, conforme a lo establecido en la ley, a las detenidas se les debe considerar inocentes hasta que un juez emita una sentencia condenatoria en su contra, en respeto al principio de presunción de inocencia.

Temas


Vinculación A Proceso
Violencia
homicidios

Localizaciones


Edomex

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

