Vinculan a proceso a dos mujeres por homicidio calificado de tres personas en Chimalhuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alondra “N” y Karla Itzel “N”, quienes son investigadas por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de tres víctimas, en hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán.

La determinación fue emitida por una autoridad judicial, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba que sustentan la imputación. Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

ALONDRA Y KARLA HABRÍAN SECUESTRADO A TRES PERSONAS EN COMPAÑÍA DE OTROS NUEVE CÓMPLICES

De acuerdo con las primeras investigaciones iniciadas por el Agente del Ministerio Público, los hechos se registraron el 9 de diciembre de 2025, cuando las víctimas se encontraban conviviendo en la vía pública, en la colonia La Ladera, en el municipio de Chimalhuacán.

En ese momento, Alondra “N” y Karla Itzel “N”, presuntamente en compañía de otras nueve personas, arribaron al lugar a bordo de dos vehículos. Según la indagatoria, los ocupantes portaban armas de fuego, con las que habrían amenazado a las víctimas para obligarlas a subir a las unidades.