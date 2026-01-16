Lo que necesitas saber para la renovación de la visa americana en 2026

El documento necesario para viajar a Estados Unidos, la visa americana de turista, al igual que el pasaporte mexicano, cuenta con un periodo de vigencia.

La visa de categoría B1/B2 tiene una vigencia de 10 años, aunque el oficial consular puede otorgar menos tiempo, de acuerdo al caso.

Para verificar la duración exacta del documento debes consultarla en la sección Date of Issue (fecha de expedición) y Expires On (fecha de vencimiento) de la visa americana.

Es decir, durante este tiempo (desde que se le entrega hasta la fecha que aparece en la tarjeta) los turistas pueden viajar a Estados Unidos tantas veces como desee; siempre y cuando respete las reglas de estancia temporal, por lo que una vez vencida, deberá renovarla para seguir viajando.

Cabe destacar que existe la posibilidad de renovarla sin entrevista, siempre y cuando, se cumple con ciertos requisitos y dentro del plazo permitido. Esta opción agiliza el trámite y evita acudir al consulado, pero no está garantizada para todos los solicitantes.

¿CUÁL ES EL COSTO DE LA RENOVACIÓN?

El costo para renovar la visa americana es de 185 dólares (tres mil 300 pesos mexicanos aproximadamente), el pago no es reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada.

Para renovarla, es indispensable tener en cuenta el gasto dentro del presupuesto de renovación, ya que es el mismo costo que se aplica para la primera vez.

A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud.

Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en:

- Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío);

- Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales.

Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío.

Para poder realizar el pago del trámite de la visa americana, es necesario seguir algunos pasos:

- Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas y da clic en ‘Pago’;

- Al seleccionar, dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria;

- En caso de optar por efectivo, descarga e imprime la hoja para ‘Pago en Efectivo’; del caso contrario, sigue las instrucciones para ‘Transferencia Interbancaria’;

- Si optaste por la opción de efectivo, acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío con el talón de pago, en el que se incluye el monto a pagar (convertido a pesos), referencia numérica, número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago;

- En la sucursal, entrega el dinero y la hoja al cajero; además de mencionar que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos;

- Recuerda guardar el recibo como confirmación de pago y ten en cuenta que recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles.

Otro cambio implementado por la Embajada de Estados Unidos en México es el costo de entrega de la visa.

Por lo que si tu visa es aprobada, tienes tres opciones para tener en tus manos el documento:

- Si deseas recibirla en tu domicilio, deberás pagar $400 pesos mexicanos;

- Si prefieres recogerla en una sucursal de DHL, deberás pagar $320 pesos mexicanos;

- Si decides recogerla directamente en el CAS de Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana, será sin costo adicional.

RENOVACIÓN SIN ENTREVISTA

El Departamento de Estado de Estados Unidos permite que algunos solicitantes renueven su visa sin presentarse físicamente ante un oficial consular, siempre y cuando se cumpla con una serie de condiciones:

- Visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años;

- Venció hace menos de 12 meses;

- Tener al menos 18 años cuando se emitió;

- Solicitas desde tu país de nacionalidad o residencia;

- Nunca se le fue negada una visa (o ya fue perdonada);

- No tener inelegibilidades aparentes.

Aunque cumples con todos los requisitos, el consulado puede pedir al solicitante una entrevista en cualquier momento.

Cabe destacar que desde el 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista, lo que significa que deberá acudir al consulado, incluso sin antes calificaban para la exención a consulados.

¿CÓMO RENOVAR LA VISA SIN ENTREVISTA?

Llena el formulario DS-160;

Crea una cuenta y realiza el pago.

Agenda una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).

Ten a la mano tu pasaporte, debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU.

El sistema te indicará si calificas para la exención:

- Si eres elegible, entrega tus documentos según las instrucciones.

Espera la notificación para recoger tu visa o recibirla por paquetería.

Renueva tu visa antes de que cumpla un año de expirada para aumentar las posibilidades de hacerlo sin entrevista. Si pasa más tiempo, deberás presentarte en persona.

Este procedimiento puede realizarse en varios consulados de Estados Unidos en México, donde se han reportado citas disponibles en un solo día. Las sedes que ofrecen este servicio incluyen:

- Ciudad Juárez;

- Hermosillo;

- Matamoros;

- Nogales;

- Nuevo Laredo;

- Tijuana.

RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA CITA PRONTO:

Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite.

1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com.

2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas.

3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.