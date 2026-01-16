Mundial 2026: ¿qué esperan los ex seleccionados del Tri en casa?

A poco meses del arranque del Mundial 2026, las expectativas sobre la Selección Mexicana comienzan a tomar forma entre quienes ya vivieron la experiencia mundialista. En el marco del Juego de Leyendas en Monterrey, ex seleccionados coincidieron en que jugar en casa representa una ventaja, pero también una responsabilidad. Andrés Guardado reconoció que mantiene una postura optimista respecto al futuro del Tri. El ex capitán recordó que el Estadio Azteca ha sido históricamente una fortaleza para la selección, con muy pocas derrotas oficiales, y confió en que esa localía pueda pesar si el equipo logra consolidar un proyecto competitivo bajo la dirección de Javier Aguirre. TE PUEDE INTERESAR: Futbol, nostalgia y Mundial 2026: Monterrey vive el Juego de Leyendas este sábado 17 de enero Paco Palencia consideró que, pese a los resultados recientes, existe un grupo con ganas de trascender. Apuntó que la competencia interna puede elevar el nivel, especialmente con jugadores jóvenes que buscan un lugar definitivo. En su análisis, la base actual responde a un criterio lógico: respaldar a los futbolistas que atraviesan un buen momento en sus clubes.

El ex delantero también advirtió que el desempeño en un Mundial depende en gran medida del camino que marque el sorteo. Si bien confía en que México pueda superar la fase de grupos, subrayó la importancia de avanzar paso a paso y no generar expectativas desmedidas antes de tiempo. Desde el arco, Moisés Muñoz consideró que la competencia por la portería sigue abierta entre Luis Malagón y Raúl Rangel, sin descartar la presencia de Guillermo Ochoa como un elemento de experiencia, capaz de responder en momentos clave. Para el ex guardameta, la regularidad en clubes será determinante rumbo a la lista final.

Óscar “Conejo” Pérez coincidió en que el factor local puede jugar a favor, siempre que el equipo logre una buena fase inicial. Destacó que permanecer en territorio mexicano durante los primeros partidos permitiría al equipo sentirse respaldado por su gente, algo que puede marcar diferencia. Miguel Layún resaltó el papel de la afición mexicana, a la que calificó como uno de los grandes activos del país en los Mundiales. Recordó que México será el primer país en albergar tres Copas del Mundo, una distinción que, en su opinión, refleja el peso del entorno y del público.