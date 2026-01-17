Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China

En medio de las presiones comerciales y de seguridad del presidente Donald Trump, sus homólogos de México y Canadá responden con acciones ante los señalamientos.

PACTA CANADÁ CON CHINA REDUCIR ARANCELES
Alejándose de la postura de Estados Unidos, Canadá acordó reducir sus aranceles del 100 por ciento sobre los automóviles eléctricos chinos a cambio de gravámenes más bajos a sus productos agrícolas, anunció ayer el primer ministro canadiense, Mark Carney.

TE PUEDE INTERESAR: China reporta superávit comercial pese a los aranceles de Trump

Carney hizo el anuncio después de dos días de reuniones. El mandatario chino Xi Jinping le dijo a Carney en una reunión en el Gran Salón del Pueblo que está dispuesto a seguir trabajando para mejorar la relación, y apuntó que el diálogo para restablecer y reiniciar la cooperación se activó tras su primera reunión en octubre.

”Se puede decir que nuestra reunión del año pasado abrió un nuevo capítulo en el camino hacia la mejora de las relaciones entre China y Canadá”, afirmó el presidente de China. Carney celebró un “acuerdo histórico” en el marco de una “nueva asociación estratégica” con China, que deja atrás años de agrias disputas diplomáticas.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis de Groenlandia: Europa necesita a EU, pero también necesita plantar cara a Trump

Por su parte, Carney apuntó que la relación de Canadá con Estados Unidos es mucho más polifacética, profunda y amplia. Las dos naciones vecinas tienen sistemas diferentes y discrepan en temas como los derechos humanos, dijo, lo que limita el alcance de su compromiso incluso cuando buscan formas de cooperar en puntos de interés común.

