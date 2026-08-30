Seahawks en Saltillo: cuatro años de reuniones y una afición que sigue creciendo

La afición de los Seahawks de Seattle también se hizo presente en Saltillo con la tradicional fotografía anual convocada por el Sea Hawkers Latin America Booster Club, que reunió a seguidores del equipo el pasado 16 de agosto. En esta ocasión, alrededor de 30 aficionados se dieron cita para formar parte de la fotografía, aunque la comunidad de seguidores que se reúne en la ciudad es mayor y ha mantenido actividades durante aproximadamente cuatro años.

Paty Narro, organizadora del grupo en Saltillo, explicó que durante este periodo han observado un crecimiento tanto en el número de integrantes como en el interés por compartir la afición por el equipo de Seattle. “Este grupo tiene aproximadamente cuatro años reuniéndonos y, durante este tiempo, hemos visto cómo la afición y el grupo han ido creciendo cada vez más”, señaló.

La fotografía anual representa también una oportunidad para reunir a integrantes que siguen al equipo durante la temporada de la NFL y que buscan mantener activa la comunidad de aficionados en la ciudad. Narro destacó que cualquier persona que comparta la afición por los Seahawks puede acercarse al grupo y participar en sus actividades. EL CAMPEONATO AUMENTÓ LA EXPECTATIVA ENTRE LOS AFICIONADOS El título conseguido por Seattle también ha tenido impacto entre sus seguidores en Saltillo, quienes consideran que el campeonato incrementó el interés por el equipo y motivó a más personas a acercarse a la comunidad. La organizadora explicó que después del campeonato han notado a más aficionados portando los colores del equipo, hablando de sus jugadores y buscando espacios para reunirse durante los partidos. “La expectativa es enorme. El campeonato sin duda nos dio una gran alegría como aficionados, y también hizo que la pasión por los Seahawks creciera más entre nosotros”, comentó. Para el grupo, una de las señales de este crecimiento es precisamente el interés de nuevos aficionados por integrarse a las reuniones y compartir los partidos con otros seguidores. Con el inicio de una nueva temporada, la atención ahora está puesta en saber si Seattle puede mantenerse entre los equipos que compiten por el campeonato de la NFL.

¿PUEDEN LOS SEAHAWKS REPETIR EL CAMPEONATO? Para los aficionados de Saltillo, la respuesta es sí. Narro considera que Seattle cuenta con los elementos necesarios para volver a competir por el título, aunque reconoce que conseguir campeonatos consecutivos representa un reto distinto. “Definitivamente vemos al equipo como un contendiente. Después de ser campeones, los Seahawks demostraron que tienen el talento y la capacidad para competir al más alto nivel”, afirmó. Desde su perspectiva, uno de los principales retos será conservar la identidad que llevó al equipo al campeonato y mantener la consistencia a lo largo de toda la temporada. “Repetir un campeonato siempre es complicado, pero creemos que los Seahawks tienen con qué para volver a estar en la pelea”, agregó. Mientras comienza una nueva campaña de la NFL, la comunidad de aficionados en Saltillo continuará siguiendo los partidos y sumando integrantes. La fotografía del 16 de agosto fue, para ellos, otra muestra de una afición que lleva alrededor de cuatro años reuniéndose y que busca seguir creciendo alrededor de los Seahawks.