Saltillense Paula Díaz gana oro y plata en la Olimpiada Nacional 2026

La velocista coahuilense logró subir a lo más alto del podio en la prueba de los 400 metros planos categoría Sub 18, donde detuvo el cronómetro en 55.99 segundos para quedarse con la medalla de oro. Con ese registro superó a Regina Maldonado, representante de Nuevo León, y a Camila Romero, de Sinaloa, quienes completaron el podio de la prueba.

La delegación de Coahuila comenzó con resultados positivos en el atletismo de la Olimpiada Nacional 2026 gracias a la actuación de la saltillense Paula Díaz Vázquez, quien sumó las primeras dos medallas para el estado en los primeros días de competencia.

Sin embargo, la participación de Paula Díaz no terminó ahí. Horas después volvió a la pista para disputar la final de los 400 metros con vallas, donde protagonizó una de las competencias más cerradas de la jornada.

El triunfo representó uno de los primeros resultados importantes para la delegación estatal dentro del atletismo, disciplina que cada año suele aportar una parte importante de las preseas para Coahuila en la justa nacional.

La atleta de Saltillo terminó con un tiempo de 1:01.03, marca que le permitió quedarse con la medalla de plata tras una llegada definida prácticamente en fotografía. El oro fue para Regina Maldonado, de Nuevo León, quien registró 1:01.01, apenas dos centésimas por delante de la representante coahuilense.

El tercer lugar correspondió a Valeria Ramírez, de Guanajuato, quien completó el recorrido para quedarse con la medalla de bronce.

Con estos resultados, Paula Díaz se convirtió en la figura de Coahuila durante el arranque del atletismo en la Olimpiada Nacional 2026, al aportar dos preseas en distintas pruebas de velocidad. Además, confirmó el nivel competitivo que ha mostrado en eventos nacionales durante los últimos meses.

La actividad del atletismo continuará hasta el sábado 23 de mayo, por lo que la delegación coahuilense todavía tendrá oportunidades de incrementar su cosecha de medallas en distintas categorías y especialidades.

Entre las expectativas del estado se encuentra mantenerse dentro de los primeros puestos del medallero general, objetivo para el cual el atletismo suele ser una disciplina clave por la cantidad de pruebas que se disputan a lo largo de la competencia.

Por ahora, el inicio para Coahuila dejó buenas sensaciones gracias al desempeño de Paula Díaz, quien abrió el camino para la delegación estatal con una combinación de velocidad y constancia en la pista nacional.