México vs Ghana EN VIVO: horario, transmisión y detalles del amistoso del Tri

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    México vs Ghana EN VIVO: horario, transmisión y detalles del amistoso del Tri
    México continuará su preparación mundialista con partidos ante Australia y Serbia. FOTO: ESPECIAL

Javier Aguirre aprovechará el amistoso para evaluar jugadores antes de presentar la convocatoria definitiva

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 entra en una etapa decisiva para la Selección Mexicana. Este viernes 22 de mayo, el equipo dirigido por Javier Aguirre disputará su primer partido de preparación rumbo al torneo cuando enfrente a Selección de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, un escenario con historia mundialista que volverá a recibir un compromiso internacional del Tri.

El encuentro marcará la primera prueba formal para un grupo de futbolistas que permanece concentrado desde el pasado 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento. La Federación Mexicana de Futbol decidió realizar una concentración extensa para que el cuerpo técnico pueda observar de cerca a los jugadores antes de entregar la lista definitiva que será registrada ante FIFA para el Mundial del próximo año.

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De los 25 elementos considerados inicialmente en la prelista, una parte importante ya tendría asegurado su lugar en la convocatoria final. En días recientes también se integraron futbolistas que terminaron actividad con sus clubes en el extranjero, entre ellos Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez.

Además del grupo principal, Aguirre incluyó jóvenes futbolistas que trabajan como sparrings durante la concentración. La intención del estratega es ampliar el panorama de cara al Mundial y observar alternativas para posiciones específicas antes de cerrar la convocatoria.

El rival también utilizará este compromiso como parte de su preparación mundialista, aunque llegará a Puebla sin varias de sus principales figuras. Al no tratarse de una fecha FIFA oficial, muchos clubes europeos no cedieron a sus futbolistas. Aun así, el conjunto africano representa un examen importante para México debido a sus características físicas y velocidad en transición ofensiva.

El partido está programado para las 20:00 horas y podrá verse en televisión abierta a través de Canal 5 y Canal 7, además de la plataforma ViX Premium.

El Estadio Cuauhtémoc volverá a colocarse en el foco internacional pese a no formar parte de las sedes oficiales del Mundial 2026. El inmueble poblano fue sede de partidos en las Copas del Mundo de 1970 y 1986, por lo que mantiene un vínculo importante con la historia del futbol internacional en México.

La preparación del Tri continuará después del duelo ante Ghana con una gira por Estados Unidos. El 30 de mayo, México enfrentará a Selección de Australia en el Rose Bowl, un estadio identificado con la afición mexicana en territorio estadounidense.

Posteriormente, el equipo regresará al país para cerrar su etapa de preparación frente a Selección de Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

Esos tres encuentros servirán para que Aguirre defina la base del plantel y ajuste detalles tácticos antes del debut mundialista del 11 de junio, donde México buscará iniciar con buenos resultados un torneo en el que tendrá la ventaja de jugar como anfitrión.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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