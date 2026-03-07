Saltillense Yolanda Villarreal completa el Ironman 70.3 Monterrey
La triatleta participó el 1 de marzo en el Ironman 70.3 Monterrey, donde logró completar el recorrido dentro de la categoría de 70 a 74 años
La triatleta saltillense Yolanda Villarreal Maury sumó una nueva experiencia deportiva al completar el reto del Ironman 70.3 Monterrey, celebrado el pasado 1 de marzo en la ciudad de Monterrey. Dentro de la categoría de 70 a 74 años, la atleta logró concluir la exigente prueba y registrar uno de sus mejores tiempos en este tipo de competencia.
La participación de Villarreal Maury en este evento representa un paso más en su trayectoria dentro del triatlón, disciplina que combina natación, ciclismo y carrera pedestre en un mismo recorrido. En el formato 70.3, también conocido como medio Ironman, los competidores deben completar 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera.
El evento reunió a atletas de distintas partes del país y del extranjero, quienes llegaron a Monterrey para enfrentar un recorrido que exige preparación física y constancia en los entrenamientos. En ese escenario, la representante de Saltillo tomó la salida con el objetivo de completar el desafío y mejorar sus registros personales.
Durante la jornada, los participantes iniciaron con la etapa de natación, seguida del recorrido en bicicleta por las vialidades designadas para la competencia y concluyendo con la carrera pedestre. Cada tramo requiere estrategia y control del ritmo para poder terminar dentro del tiempo establecido por la organización.
En el caso de Villarreal Maury, la experiencia acumulada en competencias de resistencia le permitió administrar su esfuerzo a lo largo del trayecto. Al cruzar la meta, confirmó que había cumplido el objetivo planteado antes de la carrera: terminar la prueba y hacerlo con un tiempo competitivo dentro de su categoría.
La triatleta ha participado anteriormente en diversas competencias de fondo, manteniendo una rutina de entrenamiento constante que le permite continuar activa en este tipo de eventos. Su presencia en pruebas como el Ironman 70.3 demuestra que el deporte de resistencia cuenta con participantes de distintas edades que encuentran en estas competencias un espacio para medir su preparación.
Además del resultado personal, su participación también representa un ejemplo para la comunidad deportiva local, donde cada vez más personas se interesan por disciplinas de larga distancia como el triatlón.
Con esta actuación en Monterrey, Yolanda Villarreal Maury suma otro reto cumplido en su historial deportivo. Más allá del tiempo registrado, la competencia significó la oportunidad de volver a colocarse en la línea de salida y completar una de las pruebas más demandantes del calendario del triatlón internacional.