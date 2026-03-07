Saltillense Yolanda Villarreal completa el Ironman 70.3 Monterrey

La triatleta saltillense Yolanda Villarreal Maury sumó una nueva experiencia deportiva al completar el reto del Ironman 70.3 Monterrey, celebrado el pasado 1 de marzo en la ciudad de Monterrey. Dentro de la categoría de 70 a 74 años, la atleta logró concluir la exigente prueba y registrar uno de sus mejores tiempos en este tipo de competencia.

La participación de Villarreal Maury en este evento representa un paso más en su trayectoria dentro del triatlón, disciplina que combina natación, ciclismo y carrera pedestre en un mismo recorrido. En el formato 70.3, también conocido como medio Ironman, los competidores deben completar 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera.

El evento reunió a atletas de distintas partes del país y del extranjero, quienes llegaron a Monterrey para enfrentar un recorrido que exige preparación física y constancia en los entrenamientos. En ese escenario, la representante de Saltillo tomó la salida con el objetivo de completar el desafío y mejorar sus registros personales.

Durante la jornada, los participantes iniciaron con la etapa de natación, seguida del recorrido en bicicleta por las vialidades designadas para la competencia y concluyendo con la carrera pedestre. Cada tramo requiere estrategia y control del ritmo para poder terminar dentro del tiempo establecido por la organización.