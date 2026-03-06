Yareli Acevedo gana oro en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026 en Australia

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 6 marzo 2026
    Yareli Acevedo gana oro en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026 en Australia
    La mexicana Yareli Acevedo conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación de la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026 celebrada en Perth, Australia. FOTO: X

La ciclista mexicana se proclamó campeona en la prueba de eliminación durante la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026 disputada en Perth

La ciclista mexicana Yareli Acevedo volvió a poner en alto el nombre de México al conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, celebrada en Perth, resultado que confirma su gran momento en el circuito internacional.

La pedalista tricolor se impuso en una final muy disputada ante la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se quedó con la medalla de plata, mientras que Sze Wing Lee, de Hong Kong, completó el podio con el bronce.

La prueba de eliminación, conocida también como “la carrera del diablo”, exige a las competidoras mantenerse siempre en posiciones de vanguardia, ya que en intervalos constantes la última ciclista en cruzar la línea de meta queda eliminada.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez enfrenta problemas mecánicos en prácticas del Gran Premio de Australia 2026

En ese contexto de alta presión, Acevedo supo administrar su esfuerzo durante las vueltas iniciales y mantenerse dentro del grupo puntero. La definición llegó en las últimas vueltas, cuando la mexicana protagonizó un intenso sprint frente a Stenberg para quedarse con el primer lugar en el velódromo australiano.

México vuelve a destacar en el ciclismo de pista

El triunfo tiene un valor especial, ya que la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista reúne a varias de las mejores especialistas del planeta y forma parte del calendario clave rumbo a los grandes eventos del ciclo olímpico.

Para Yareli Acevedo, este resultado reafirma su posición como una de las principales cartas del ciclismo mexicano a nivel internacional, después de una serie de logros importantes en los últimos años, entre ellos el título mundial en la prueba por puntos en 2025.

Además, la victoria representa un impulso importante para México en el proceso competitivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la pedalista busca consolidarse como aspirante a medalla.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
resultados

Localizaciones


Perth

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, compartió reflexiones sobre liderazgo, desarrollo profesional y el papel de las mujeres en la industria

Marcela Barreiro: liderazgo con congruencia, vulnerabilidad y libertad personal
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC.

China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Reducir la dependencia económica en insumos intermedios de industrias como la cárnica, automotriz y farmacéutica será clave para negociar este tratado de libre comercio.

México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un “botiquín de apoyo” y materiales educativos para identificar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes.

Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes