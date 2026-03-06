Yareli Acevedo gana oro en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026 en Australia

La ciclista mexicana Yareli Acevedo volvió a poner en alto el nombre de México al conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, celebrada en Perth, resultado que confirma su gran momento en el circuito internacional.

La pedalista tricolor se impuso en una final muy disputada ante la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se quedó con la medalla de plata, mientras que Sze Wing Lee, de Hong Kong, completó el podio con el bronce.

La prueba de eliminación, conocida también como “la carrera del diablo”, exige a las competidoras mantenerse siempre en posiciones de vanguardia, ya que en intervalos constantes la última ciclista en cruzar la línea de meta queda eliminada.

