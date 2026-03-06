Yareli Acevedo gana oro en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026 en Australia
La ciclista mexicana se proclamó campeona en la prueba de eliminación durante la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026 disputada en Perth
La ciclista mexicana Yareli Acevedo volvió a poner en alto el nombre de México al conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, celebrada en Perth, resultado que confirma su gran momento en el circuito internacional.
La pedalista tricolor se impuso en una final muy disputada ante la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se quedó con la medalla de plata, mientras que Sze Wing Lee, de Hong Kong, completó el podio con el bronce.
La prueba de eliminación, conocida también como “la carrera del diablo”, exige a las competidoras mantenerse siempre en posiciones de vanguardia, ya que en intervalos constantes la última ciclista en cruzar la línea de meta queda eliminada.
En ese contexto de alta presión, Acevedo supo administrar su esfuerzo durante las vueltas iniciales y mantenerse dentro del grupo puntero. La definición llegó en las últimas vueltas, cuando la mexicana protagonizó un intenso sprint frente a Stenberg para quedarse con el primer lugar en el velódromo australiano.
México vuelve a destacar en el ciclismo de pista
El triunfo tiene un valor especial, ya que la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista reúne a varias de las mejores especialistas del planeta y forma parte del calendario clave rumbo a los grandes eventos del ciclo olímpico.
Para Yareli Acevedo, este resultado reafirma su posición como una de las principales cartas del ciclismo mexicano a nivel internacional, después de una serie de logros importantes en los últimos años, entre ellos el título mundial en la prueba por puntos en 2025.
Además, la victoria representa un impulso importante para México en el proceso competitivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la pedalista busca consolidarse como aspirante a medalla.