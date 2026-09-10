Saltillo recibe al mundo: inicia la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Saltillo comenzó este jueves una de las jornadas deportivas más importantes de su historia reciente con la inauguración de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026, una competencia que durante este fin de semana reunirá en el Centro Histórico a 32 de los mejores arqueros del circuito internacional. La ceremonia de apertura se realizó en la Plaza de Armas, frente a la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno, escenario que durante sábado y domingo recibirá las rondas decisivas de las modalidades recurvo y compuesto, tanto en la rama femenil como varonil.

El evento representa además una oportunidad para que la capital de Coahuila tenga presencia internacional, pues las competencias serán transmitidas en directo a 70 países, llevando imágenes de Saltillo y de su Centro Histórico a una audiencia que seguirá la definición de la temporada de la Copa del Mundo. Durante la inauguración estuvieron presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; Carolina Acosta Álvarez, directora de Alto Rendimiento de la CONADE; Greg Easton, presidente de World Archery; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte, y Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México. También acudieron representantes del deporte, atletas olímpicos, integrantes de los equipos participantes y autoridades militares, además de los familiares y entrenadores que acompañan a los arqueros.

SIETE MEXICANOS, CUATRO COAHUILENSES México tendrá una presencia importante en la Final con siete representantes, cuatro de ellos nacidos en Coahuila. La delegación está integrada por Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero y Sebastián García Flores, además de Alejandra Valencia, Andrea Becerra y Rodrigo González de Alba. Para Coahuila, la competencia tiene un significado especial, pues sus cuatro representantes llegan después de una temporada internacional que les permitió colocarse entre los clasificados a la Final. Durante la ceremonia, Javier Díaz destacó precisamente la presencia de los siete mexicanos y los cuatro coahuilenses, mientras que Carolina Acosta señaló que el estado se ha convertido en un referente dentro de la formación de atletas de esta disciplina.

La funcionaria de CONADE destacó que organizar competencias internacionales en México permite que los deportistas nacionales tengan contacto directo con atletas de élite y con diferentes metodologías, experiencias competitivas y modelos de preparación. También se puso sobre la mesa un dato que habla del peso que tiene Coahuila dentro del tiro con arco nacional: alrededor del 60 por ciento de la Selección Mexicana tendría origen en el estado, cifra mencionada durante la ceremonia por la propia Acosta y atribuida al presidente de World Archery México.

UNA SEDE CON IMPACTO INTERNACIONAL Gabriel Ramos Rodríguez destacó que Saltillo es considerada la casa del tiro con arco mexicano durante estos días y señaló que la Plaza de Armas, la Catedral y el Palacio de Gobierno serán parte del escenario que observará el público internacional. La transmisión a 70 países representa uno de los principales alcances del evento, pero el impacto no se limita a la pantalla. La llegada de atletas, entrenadores, equipos multidisciplinarios, familiares, representantes de federaciones y aficionados nacionales e internacionales también tendrá repercusión en la actividad económica de la ciudad. Antes de la inauguración, el alcalde Javier Díaz estimó que la competencia generará una derrama económica superior a los 10 millones de pesos para Saltillo, principalmente por la llegada de visitantes vinculados con el torneo. La ciudad también instaló gradas con capacidad para más de mil 500 personas en la zona de competencia, con lo que se busca que los saltillenses puedan observar de cerca las rondas decisivas.

EL CIERRE DE TEMPORADA La Final llega además en un momento especial para World Archery, pues este 2026 se cumplen 20 años del circuito de la Copa del Mundo, que reúne a los mejores exponentes de la disciplina a lo largo de la temporada. Greg Easton destacó durante su intervención la importancia de regresar a México y llevar la competencia a ciudades que permiten mostrar el deporte en escenarios representativos.

Para Manolo Jiménez, la realización de la Final representa un nuevo capítulo para Coahuila, no solamente por recibir a los mejores arqueros, sino por la posibilidad de mostrar ante visitantes y audiencia internacional diferentes aspectos del estado. El gobernador aprovechó para dar la bienvenida a los atletas, sus familias y equipos, además de invitarlos a conocer la gastronomía, las regiones y los atractivos turísticos de Coahuila. La actividad oficial continuará este viernes con los entrenamientos y familiarización de los competidores. El sábado 12 de septiembre comenzará la competencia con las finales de compuesto, mientras que el domingo 13 será el turno del recurvo.