Samuel Cárdenas brilla con doble oro en la Copa Nuevo León; Ángel García suma plata

La delegación de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila llegará con buenos antecedentes a sus próximos compromisos en el calendario atlético, luego de los resultados obtenidos recientemente por sus representantes en la Copa Nuevo León 2026, donde destacaron las actuaciones de Samuel Cárdenas y Ángel Fernando García Garza.

En el caso de Cárdenas, el atleta universitario firmó una participación destacada al conquistar dos medallas de oro en distintas pruebas del certamen, lo que confirma su progresión dentro de las disciplinas de velocidad y campo.

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El representante de Lobos UAdeC subió al primer lugar del podio en los 110 metros con vallas dentro de la categoría Sub 20. En esa prueba detuvo el cronómetro en 16.23 segundos, registro que le permitió imponerse en la final y sumar su primer metal dorado de la jornada.

Horas más tarde volvió a competir, ahora en el salto de altura, prueba abierta en la que también logró quedarse con el primer sitio. Cárdenas superó la barra colocada en dos metros, marca que además representó una mejora en su registro personal dentro de la disciplina.

En esa competencia el segundo lugar correspondió a Carlos García, representante de Tigres UANL, quien alcanzó 1.95 metros. El tercer puesto fue para Carlos Manuel González, también con un salto de 1.95 metros, diferencia que se definió por criterios técnicos del reglamento.

Los resultados obtenidos por Cárdenas se perfilan como un impulso importante de cara a las siguientes competencias universitarias y estatales, donde el atleta buscará mantener la regularidad que ha mostrado en las pruebas de velocidad con vallas y en el salto de altura.

Por su parte, otro de los representantes del equipo universitario también logró subir al podio en el mismo evento. Se trata de Ángel Fernando García Garza, alumno del Ateneo Fuente, quien obtuvo la medalla de plata en la prueba de 110 metros con vallas dentro de la categoría Sub 18.

García Garza registró un tiempo de 16.28 segundos, resultado que le permitió colocarse entre los mejores de su categoría durante el desarrollo del evento. El velocista forma parte del proceso de desarrollo del equipo universitario y entrena bajo la supervisión de la entrenadora Isari Fernández.

Con estos resultados, los atletas de Lobos UAdeC continúan acumulando experiencia competitiva en escenarios regionales. Las actuaciones en la Copa Nuevo León también sirven como referencia para evaluar su preparación rumbo a las próximas competencias del calendario atlético, donde el objetivo será mantenerse en posiciones de podio y mejorar sus marcas personales.