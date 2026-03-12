¿Otra baja del Tri? Marcel Ruiz enciende las alarmas en Toluca tras lesionarse en la ‘Concachampions’

/ 12 marzo 2026
    ¿Otra baja del Tri? Marcel Ruiz enciende las alarmas en Toluca tras lesionarse en la ‘Concachampions’
    Marcel Ruiz salió lesionado durante el duelo entre Toluca y San Diego FC, encendiendo la preocupación en los Diablos Rojos y en el panorama de la Selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

El mediocampista mexicano y capitán de los Diablos Rojos abandonó el partido por una molestia en la rodilla durante el duelo frente a San Diego FC

La visita del Toluca a Estados Unidos terminó con preocupación. El mediocampista mexicano Marcel Ruiz salió lesionado durante el duelo frente al San Diego FC en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, generando inquietud tanto en los Diablos Rojos como en la Selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

El capitán escarlata tuvo que abandonar el partido antes de que terminara el primer tiempo, luego de sufrir un problema en la rodilla tras disputar un balón en el terreno de juego.

La acción ocurrió cerca del minuto 40, cuando el mediocampista quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor, lo que obligó a la entrada del cuerpo médico del Toluca.

Después de varios minutos de atención, Ruiz logró ponerse de pie y abandonar el campo por su propio pie, aunque con visible molestia y preocupación, por lo que el técnico Antonio Mohamed decidió sustituirlo para evitar un riesgo mayor. En su lugar ingresó el argentino Nicolás Castro para completar el encuentro.

El incidente ocurrió en un partido intenso que terminó con triunfo 3-2 para el San Diego FC, resultado que dejó la serie abierta de cara al duelo de vuelta que se disputará en México.

Mohamed pide calma tras la lesión

Tras el encuentro, el entrenador de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, pidió tranquilidad y explicó que aún no se puede determinar la gravedad de la lesión del mediocampista mexicano.

El estratega señaló que el jugador se encontraba más estable al regresar al vestuario y que la rodilla no presentaba inflamación inmediata, por lo que el club esperará a realizar estudios médicos para conocer el diagnóstico definitivo.

Preocupación para Toluca y la Selección mexicana

La situación genera inquietud debido al papel que Marcel Ruiz tiene tanto en el Toluca como en el entorno de la Selección mexicana. Su lesión se suma a otras preocupaciones recientes, como la baja del portero Luis Ángel Malagón, lo que mantiene en alerta al cuerpo técnico del Tri de cara a la próxima fecha FIFA y al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Por ahora, el Toluca está a la espera de los estudios médicos que determinarán el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación del mediocampista, pieza clave en el esquema del equipo escarlata.

