Samy Rivers y Natalia MX representarán a México en la Velada del Año 6: estos son todos los combates

El streamer español Ibai Llanos reveló nuevos detalles sobre La Velada del Año VI, el evento de boxeo entre creadores de contenido que cada año reúne a millones de espectadores en internet. Durante una transmisión especial, el organizador confirmó la fecha, la sede y la cartelera inicial de combates, además de anunciar la participación de varios influencers internacionales, entre ellos dos con conexión directa con México. La sexta edición del espectáculo se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España. El recinto, que tiene capacidad cercana a las 80 mil personas, recibirá por segundo año consecutivo este evento que mezcla combates de boxeo amateur, presentaciones musicales y contenido en vivo para plataformas digitales. TE PUEDE INTERESAR: Spider Run-La Salle 2026 espera más de 4 mil corredores en su sexta edición De acuerdo con Ibai, esta edición contará con más peleas que en años anteriores. En total se anunciaron 10 combates, con la participación de creadores de contenido, artistas y periodistas deportivos de distintos países de habla hispana. El evento principal de la noche será el enfrentamiento entre los streamers españoles IlloJuan y TheGrefg.

Cartelera confirmada La organización presentó los enfrentamientos que integrarán la función, aunque aclaró que el orden definitivo se anunciará más adelante. Los combates confirmados son: Edu Aguirre vs. Gastón Edul Fabiana Sevillano vs. Valeria ‘La Parce’ Clersss vs. Natalia MX Lit Killah vs. Kidd Keo Alondrissa vs. Angie Velasco Viruzz vs. Gero Arias RoRo vs. Samy Rivers Marta Díaz vs. Tatiana Kaer YoSoyPlex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg Presencia mexicana en el ring Entre los combates anunciados destacan dos peleadoras vinculadas con México: Natalia MX y Samy Rivers. La streamer mexicana Natalia MX se enfrentará a la influencer española Clersss, quien cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Durante la presentación del combate, ambas hablaron sobre su preparación. Clersss mencionó que su experiencia en el baile le ayuda a trabajar la condición física, mientras que Natalia MX explicó que el futbol forma parte de su rutina deportiva.

“Juego al fútbol, así que tengo una buena base para progresar como boxeadora”, comentó la creadora mexicana durante el anuncio. La otra representante es Samy Rivers, quien disputará el main event femenino frente a la influencer española RoRo. El combate se pactó en 52 kilogramos, y ambas ya han participado en ediciones anteriores del evento. Tras confirmarse su presencia, Samy Rivers compartió un mensaje en redes sociales en el que señaló que está lista para volver al ring y representar a su comunidad.

Combates entre streamers, músicos y periodistas El espectáculo también incluye enfrentamientos entre perfiles mediáticos del entretenimiento digital. Uno de los más comentados es el duelo entre el periodista español Edu Aguirre, colaborador del programa deportivo El Chiringuito de Jugones, y el comunicador argentino Gastón Edul. Aguirre reveló que incluso recibió un mensaje de apoyo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo cuando se enteró de su participación en el combate. Otra pelea que ha generado interés es la de los artistas Lit Killah y Kidd Keo, pactada cerca de los 78 kilogramos, lo que implicará que Kidd Keo aumente su peso habitual para la pelea. También regresa al evento el streamer Viruzz, quien ha participado en varias ediciones y ahora enfrentará al influencer argentino Gero Arias, que durante la presentación mencionó que aspira a seguir desarrollando su carrera deportiva. Un espectáculo que crece cada año Desde su primera edición, La Velada del Año se ha convertido en uno de los eventos más vistos en directo en internet. En ocasiones anteriores ha superado los 9 millones de espectadores simultáneos, lo que lo coloca entre los streams más vistos de la historia. El evento podrá seguirse de forma gratuita a través de plataformas como Twitch, YouTube y TikTok.

Según explicó Ibai, la elección del Estadio de La Cartuja responde a cuestiones logísticas. El recinto permite extender el espectáculo hasta altas horas de la madrugada, algo importante para un programa que combina combates y actuaciones musicales. En las próximas semanas, la organización anunciará el orden oficial de los enfrentamientos, así como los artistas invitados que participarán en esta edición de 2026.

