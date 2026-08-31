San Francisco define su roster, en el que no figura el mexicano Isaac Alarcón

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    San Francisco define su roster, en el que no figura el mexicano Isaac Alarcón
    El tackle ofensivo mexicano no fue incluido en el roster de 53 jugadores de los San Francisco 49ers. FOTO: ESPECIAL

El tackle ofensivo no fue incluido entre los 53 jugadores elegidos de los 49ers para la temporada 2026; ahora tendrá qué buscar en otra franquicia o regresar a la escuadra de prácticas

La historia de Isaac Alarcón en la NFL vuelve a tener un capítulo complicado. El tackle ofensivo mexicano no logró asegurar un lugar en el roster definitivo de 53 jugadores de los San Francisco 49ers, por lo que nuevamente tendrá que esperar una oportunidad para mantenerse dentro de la liga.

Este domingo, fecha límite para que los equipos definieran sus plantillas rumbo a la temporada 2026, los Niners anunciaron los movimientos correspondientes. Entre los jugadores que quedaron fuera apareció el nombre del mexicano, quien buscaba dar el siguiente paso después de varias temporadas intentando consolidarse en la NFL.

A diferencia de un corte definitivo, Alarcón fue colocado en la lista de waivers, situación que le permite esperar una posible reclamación por parte de otra franquicia.

https://vanguardia.com.mx/deportes/rams-con-defensiva-de-miedo-aaron-donald-vuelve-para-la-temporada-2026-NG23160094

Si ningún equipo reclama su contrato, el mexicano podría tener la posibilidad de regresar a la escuadra de prácticas de San Francisco, una situación que ya ha experimentado durante su trayectoria profesional.

Desde que llegó a Estados Unidos procedente de México, Alarcón ha tenido que abrirse camino principalmente desde los equipos de práctica. Durante su etapa con los Dallas Cowboys, incluso fue cortado en diferentes ocasiones y posteriormente reincorporado a la escuadra de prácticas.

Ahora, el panorama vuelve a repetirse, aunque existe la posibilidad de que otra franquicia de la NFL se interese por sus servicios. El futuro inmediato de Alarcón se definirá en las próximas horas, una vez que concluya el proceso de waivers y los equipos comiencen a conformar sus respectivas escuadras de prácticas.

El jugador nacido en Monterrey, Nuevo León, ha conseguido mantenerse dentro del radar de la NFL pese a no haber logrado todavía establecerse en un roster activo. Su recorrido comenzó con los Cowboys y posteriormente continuó con los 49ers, por lo que una nueva oportunidad podría llevarlo ahora a una tercera franquicia.

San Francisco decidió quedarse con ocho elementos para integrar su línea ofensiva de cara al inicio de la campaña. Los jugadores que aparecen en el roster son Trent Williams, Carver Willis, Jake Brendel, Dominick Puni, Colton McKivitz, Connor Colby, Vederian Lowe y Enrique Cruz Jr.

Con estos movimientos, Alarcón quedó fuera de la plantilla principal, aunque su historia en la NFL todavía podría continuar. Los 49ers tampoco comenzarán la temporada 2026 jugando en territorio estadounidense. El equipo enfrentará a Los Angeles Rams en Melbourne, Australia, en un partido que se disputará en el histórico Melbourne Cricket Ground.

El encuentro marcará además el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia, un escenario que añade un componente especial al inicio de la campaña para San Francisco.

Mientras los Niners preparan su debut internacional, Isaac Alarcón deberá esperar para conocer dónde continuará su carrera: con una nueva oportunidad en otra franquicia o nuevamente desde la escuadra de prácticas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Estados Unidos
Monterrey
San Francisco

Organizaciones


NFL
San Francisco 49ers
Dallas Cowboys

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Trump, ‘El Tirador’

Trump, ‘El Tirador’
Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros

Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros
Así describe De Mauleón lo ocurrido en lo que identifica como el “cónclave de la Condesa”: una reunión de varias horas, marcada por el lujo y la discreción, mientras afuera se acumulaban las señales de una creciente tormenta política.

Revelan que ‘Andy’ López, su hermano Gonzalo y Daniel Asaf realizaron un ‘cónclave’ en restaurante lujoso de la colonia Condesa en CDMX
El Tren Maya es el proyecto más oneroso del sexenio de AMLO: ha costado 500 mil millones de pesos.

Megaobras de López Obrador: derroche, subsidios e inservibles
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Buen Fin 2026 ofrecerá promociones en comercios físicos y plataformas digitales; los consumidores podrán consultar establecimientos participantes y presentar reclamaciones.

El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: durará cinco días en noviembre con ofertas y promociones
La representante del Estado de Jalisco, María Vargas Naranjo, fue coronada la noche del sábado 29 de agosto como la nueva Miss Universo México 2026.

María Vargas, de Jalisco, es Miss Universo México 2026 y sucesora de Fátima Bosch
El actual delantero del Inter Miami hizo oficial su retiro de la Selección Argentina.

Messi hace oficial su retiro de la Selección Argentina; cierra una historia de 21 años con la Albiceleste