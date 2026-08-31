San Francisco define su roster, en el que no figura el mexicano Isaac Alarcón

A diferencia de un corte definitivo, Alarcón fue colocado en la lista de waivers , situación que le permite esperar una posible reclamación por parte de otra franquicia.

Este domingo, fecha límite para que los equipos definieran sus plantillas rumbo a la temporada 2026, los Niners anunciaron los movimientos correspondientes. Entre los jugadores que quedaron fuera apareció el nombre del mexicano, quien buscaba dar el siguiente paso después de varias temporadas intentando consolidarse en la NFL.

La historia de Isaac Alarcón en la NFL vuelve a tener un capítulo complicado. El tackle ofensivo mexicano no logró asegurar un lugar en el roster definitivo de 53 jugadores de los San Francisco 49ers , por lo que nuevamente tendrá que esperar una oportunidad para mantenerse dentro de la liga.

Si ningún equipo reclama su contrato, el mexicano podría tener la posibilidad de regresar a la escuadra de prácticas de San Francisco, una situación que ya ha experimentado durante su trayectoria profesional.

Desde que llegó a Estados Unidos procedente de México, Alarcón ha tenido que abrirse camino principalmente desde los equipos de práctica. Durante su etapa con los Dallas Cowboys, incluso fue cortado en diferentes ocasiones y posteriormente reincorporado a la escuadra de prácticas.

Ahora, el panorama vuelve a repetirse, aunque existe la posibilidad de que otra franquicia de la NFL se interese por sus servicios. El futuro inmediato de Alarcón se definirá en las próximas horas, una vez que concluya el proceso de waivers y los equipos comiencen a conformar sus respectivas escuadras de prácticas.

El jugador nacido en Monterrey, Nuevo León, ha conseguido mantenerse dentro del radar de la NFL pese a no haber logrado todavía establecerse en un roster activo. Su recorrido comenzó con los Cowboys y posteriormente continuó con los 49ers, por lo que una nueva oportunidad podría llevarlo ahora a una tercera franquicia.

San Francisco decidió quedarse con ocho elementos para integrar su línea ofensiva de cara al inicio de la campaña. Los jugadores que aparecen en el roster son Trent Williams, Carver Willis, Jake Brendel, Dominick Puni, Colton McKivitz, Connor Colby, Vederian Lowe y Enrique Cruz Jr.

Con estos movimientos, Alarcón quedó fuera de la plantilla principal, aunque su historia en la NFL todavía podría continuar. Los 49ers tampoco comenzarán la temporada 2026 jugando en territorio estadounidense. El equipo enfrentará a Los Angeles Rams en Melbourne, Australia, en un partido que se disputará en el histórico Melbourne Cricket Ground.