‘Mbappé Out’: la afición explota y pide la salida del Real Madrid del astro francés

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    ‘Mbappé Out’: la afición explota y pide la salida del Real Madrid del astro francés
    La paciencia hacia Kylian Mbappé, en general, se está terminando y sus desplantes y lesiones abonan más al sentimiento de que debe mejor irse del club español. FOTO: AP

Se trata de un raro caso en que el porcentaje goleador avala al delantero merengue, no así el ambiente alrededor suyo en el club; campaña para su salida acumula mas de 3 millones de firmas

En 2024 llegó al fin lo que se definió como “el fichaje definitivo para que el Real Madrid dominara el futbol mundial”. Hoy se está convirtiendo en una historia bastante incómoda. El romance entre el club blanco y Kylian Mbappé ya no entusiasma como antes... al menos no a la gente.

En redes sociales ha tomado fuerza una campaña que ya se volvió tendencia global: “Mbappé Out”, una petición que ya suma más de 3 millones de firmas, donde aficionados exigen su salida inmediata del equipo.

El malestar viene creciendo por una mezcla de malos resultados deportivos del equipo y actitudes del jugador que han sido interpretadas como desplantes, a pesar de su producción industrial de goles, parece desconectado del peso que implica vestir de blanco.

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El Real Madrid atraviesa un momento complicado: marcha en segundo lugar de LaLiga, bastante lejos del Barcelona, y además fue eliminado de la Champions League por el Bayern Munich en Cuartos de Final.

Con el club acumulando dos años sin títulos, Mbappé se ha convertido en el principal blanco de críticas, ya que muchos consideran que una contratación esperada por tanto tiempo no ha generado el impacto que se prometía.

Para varios analistas, esto no es sorpresa. Desde hace tiempo se decía que el gran problema del PSG durante la era Mbappé era el propio jugador. Y el dato que hoy enciende todavía más la polémica es que, tras su salida, el PSG ganó su primera Champions League y ahora está metido nuevamente en pelea por otra semifinal.

EL DETONANTE: PROBLEMAS INTERNOS Y UN VIAJE QUE CAYÓ PÉSIMO

El movimiento en su contra explotó aún más luego de reportes que indican un conflicto en los entrenamientos: Mbappé habría tenido un altercado y habría insultado a un integrante del cuerpo técnico por una decisión considerada rutinaria.

A eso se sumó un episodio que terminó de incendiar a la afición: su viaje de ocio a Italia mientras estaba en recuperación por una lesión en el isquiotibial, situación que alimentó la percepción de que no está comprometido con el momento del club.

En el Real Madrid ya han vivido situaciones similares con figuras como Gareth Bale o incluso Vinícius Jr. en etapas donde el ambiente se calentó. Y Mbappé está descubriendo lo mismo: en el Bernabéu, el talento no alcanza si no hay humildad y resultados.

Además, el cierre de la etapa de Álvaro Arbeloa y la llegada de un nuevo ciclo técnico podrían ser clave para decidir si el club escucha el ruido de la afición... o si apuesta por sostener el proyecto.

LOS NÚMEROS LO RESPALDAN, PERO LA PRESIÓN NO PERDONA

Aunque el entorno está hirviendo, Mbappé no está mal en estadísticas: suma 41 goles en 41 partidos en la temporada. También es el máximo goleador de LaLiga con 24 tantos, seguido por Vedat Muriqi (21) del Mallorca.

Sin embargo, el tema físico también preocupa: su lesión muscular lo dejó fuera del último partido y ahora está en duda su participación en el Clásico del domingo, donde su presencia podría ser determinante, aunque todo dependerá de los estudios médicos en las próximas horas.

Por ahora, el mensaje en redes es claro: la paciencia con Mbappé se está acabando, y el “Mbappé Out” ya no suena como broma... suena como amenaza.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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