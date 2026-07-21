Saraperos cae 2-1 ante Sultanes en extra innings en el primero de la serie

Después de imponerse con autoridad en el juego pendiente de junio, los Saraperos de Saltillo no pudieron completar la barrida de la jornada y cayeron 2-1 ante los Sultanes de Monterrey en el primer encuentro de la nueva serie, un duelo pactado a siete entradas que se extendió hasta la octava y se definió con un sencillo de Kellen Strahm. El segundo partido de la doble cartelera fue completamente distinto al primero. Si horas antes las ofensivas protagonizaron una lluvia de carreras, ahora el pitcheo dominó de principio a fin en un cerrado duelo celebrado en el Estadio Mobil Super.

Saraperos tomó la ventaja desde la segunda entrada. Óscar Campos abrió el episodio con doblete y más tarde anotó gracias a un rodado de J.P. Martínez, suficiente para colocar el 1-0 en la pizarra.

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La novena saltillense mantuvo la ventaja durante varios episodios gracias al trabajo de sus lanzadores y a una defensiva que respondió en momentos clave. Incluso el receptor Óscar Campos colaboró detrás del plato al retirar a Sócrates Brito cuando intentaba robarse la segunda base en la parte baja del segundo inning. Sin embargo, Monterrey encontró la manera de empatar en la quinta entrada. Con las bases congestionadas, Javier Salazar conectó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Josh Lester, colocando el juego 1-1. A partir de ese momento ambos bullpens tomaron el control. Los relevistas de las dos escuadras evitaron daños mayores y llevaron el encuentro hasta la séptima entrada, límite reglamentario del compromiso. Saraperos tuvo una oportunidad en la octava alta cuando J.P. Martínez recibió base por bolas y avanzó gracias a un sencillo de Luis Guillorme, pero el ataque no prosperó.

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La respuesta de Sultanes llegó de inmediato en la parte baja del octavo episodio. Tras un doblete de Víctor Mendoza, los regiomontanos colocaron corredores en posición de anotar. Luego de otorgar bases por bolas intencionales a Johan López y Sócrates Brito, Saltillo intentó cerrar los espacios, pero Kellen Strahm conectó un sencillo al jardín central que impulsó la carrera de la victoria para los locales. El relevo de Saraperos mantuvo al equipo en la pelea durante toda la noche, aunque el batazo oportuno de Strahm terminó inclinando la balanza a favor de Monterrey. Con el resultado, la jornada terminó con saldo dividido para Saltillo: una contundente victoria de 17-5 en el juego pendiente del 4 de junio y una derrota de 2-1 en extrainnings en el arranque formal de la nueva serie ante los Sultanes.