Isaac del Toro se afianza en el podio tras la Etapa 17 del Tour de Francia

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    Isaac del Toro se afianza en el podio tras la Etapa 17 del Tour de Francia
    Isaac del Toro, portando el maillot blanco de mejor joven, se mantiene firme en la tercera posición de la clasificación general tras superar estratégicamente la Etapa 17 del Tour de Francia. FOTO: EFE

El prodigio mexicano sigue haciendo historia manteniendo el tercer lugar de la clasificación general y defiendo el maillot blanco de cara a Los Alpes

El ciclismo mexicano está viviendo una época dorada gracias a Isaac del Toro. Tras finalizar la exigente Etapa 17 del Tour de Francia 2026, el joven maravilla de Ensenada ha demostrado una madurez impresionante.

Aunque la etapa fue conquistada al sprint por el belga Jasper Philipsen, “El Toro” logró su principal cometido: sobrevivir a un día de transición sin ceder un solo segundo ante sus rivales directos en la general.

Un día estratégico para el UAE Team Emirates

El corredor del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en la posición 52, integrado de forma segura en el pelotón de los favoritos a 8:46 minutos del ganador de la fuga.

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Este resultado estratégico le permite evitar riesgos innecesarios y reservar piernas para la verdadera batalla que se avecina en la alta montaña.

Actualmente, el Top 3 de la clasificación general del Tour de Francia se mantiene intacto:

1. Tadej Pogačar (Eslovenia / UAE) - Líder absoluto defendiendo el maillot amarillo.

2. Remco Evenepoel (Bélgica / Soudal Quick-Step).

3. Isaac del Toro (México / UAE) - a solo 2 minutos y 19 segundos del segundo puesto.

La feroz defensa del Maillot Blanco

Más allá de soñar con el podio en los Campos Elíseos, Isaac del Toro tiene otra guerra particular: la clasificación de los jóvenes. El mexicano ostenta con orgullo el mítico maillot blanco, pero la competencia es feroz.

Mantiene una ventaja de apenas 20 segundos sobre el talento local de 19 años, el francés Paul Seixas. La defensa de este cerrado margen será uno de los grandes atractivos mediáticos para las próximas etapas en territorio galo.

¿Qué sigue para Del Toro en los Alpes?

Con el inicio de la tercera semana, la “Grande Boucle” entra en su fase definitiva. Las próximas tres etapas, marcadas por un duro recorrido en los Alpes y demandantes cierres en altitud, serán el escenario perfecto para un escalador nato como el mexicano.

El propio ciclista se mostró seguro al cruzar la meta: “Empiezo la tercera semana con mucha ilusión... estoy contento de estar en esta posición”.

Para la afición en México, las desveladas valen cada minuto. Isaac no solo es pieza clave para el campeonato de Pogačar, sino que está escribiendo su propio nombre con letras de oro en la élite del ciclismo mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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