Coahuila tira sus primeras flechas: inicia este martes la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla

La Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 está lista para iniciar su recorrido y lo hará en territorio mexicano. Puebla será la primera parada del circuito del 7 al 12 de abril, en una etapa que marcará el rumbo de la temporada y que, para Coahuila y Saltillo, tiene un significado especial: es el primer paso hacia la gran final que se celebrará en la capital coahuilense en septiembre. Puebla abre el camino rumbo a Saltillo La etapa inaugural no solo pone en marcha la actividad internacional, también comienza a perfilar a los arqueros que buscarán llegar a la final del circuito, programada para el 12 y 13 de septiembre en Saltillo. La designación de la ciudad como sede del cierre del serial coloca a Coahuila en el centro del mapa mundial del tiro con arco. Para la capital coahuilense, este evento representa una oportunidad de proyectarse como anfitriona de competencias internacionales, respaldada por una tradición creciente en esta disciplina y por el surgimiento de atletas que hoy forman parte de la élite mexicana.

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Talento de Coahuila en escena La etapa en Puebla tendrá presencia de arqueras con vínculos importantes con el norte del país. Ángela Ruiz, originaria de Saltillo, llega como una de las figuras a seguir tras su medalla de bronce olímpica en París 2024. A su lado estará Ana Paula Vázquez, también medallista, consolidando un equipo competitivo en la modalidad de arco recurvo. Para ambas, esta competencia no solo representa puntos en el ranking, sino el inicio de un proceso que podría llevarlas a disputar la final del circuito en casa, un escenario que añade motivación a su participación.

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México y las figuras internacionales El representativo mexicano estará encabezado por Alejandra Valencia, doble medallista olímpica, junto a Maya Becerra, quien llega como número uno del mundo en arco compuesto. También destaca Matías Grande, ubicado entre los mejores del ranking internacional en recurvo. La exigencia será alta desde el inicio, con la participación de figuras como el danés Mathias Fullerton, líder del ranking en compuesto masculino, y la colombiana Sara López, múltiple campeona mundial, además de una selección española que viene de un destacado 2025.

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Formato y actividad La competencia se desarrollará en dos sedes principales: el Parque del Arte albergará las rondas clasificatorias y eliminatorias del 7 al 10 de abril, mientras que el Zócalo de Puebla será el escenario de las finales el 11 y 12. El programa incluye pruebas individuales, por equipos y mixtas en arco compuesto y recurvo, con jornadas que irán definiendo a los primeros protagonistas del circuito.

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