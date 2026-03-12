‘El objetivo es ser campeón’: Mendy López asume el reto con Saraperos y un estadio renovado

La organización de los Saraperos de Saltillo presentó oficialmente su proyecto para la temporada 2026 en una conferencia de prensa que combinó memoria histórica, anuncios de infraestructura y el arribo de un nuevo manager. Para el club, la campaña que está por comenzar —la número 56 de manera ininterrumpida— representa el inicio de una etapa distinta para el béisbol en la capital de Coahuila. Durante el evento, directivos del equipo insistieron en que el proyecto busca fortalecer la relación con la afición y recuperar la competitividad deportiva del club. TE PUEDE INTERESAR: Mendy López es presentado como el nuevo manager de Saraperos de Saltillo “Es mucho más que apoyar a un equipo; es portar con orgullo una identidad, historia y sentimiento que une generaciones”, se mencionó durante la presentación al hablar del significado que el equipo tiene para la ciudad.

El acto también tuvo un momento de recuerdo. La organización rindió homenaje al exmanager Gregorio “Zorro Plateado” Luque, figura clave en la historia del club y el dirigente con más victorias al frente de Saraperos. Luque dirigió 19 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol y consiguió 447 triunfos con la franquicia saltillense, además de conducir al equipo al primer campeonato de su historia en 1980. Durante el homenaje se recordó su trayectoria como receptor y posteriormente como estratega, destacando su lugar entre los dirigentes más ganadores del circuito. Después de ese momento simbólico, la conferencia se centró en los cambios que vive el club, particularmente en su casa: el Estadio Francisco I. Madero.

El inmueble, que está próximo a cumplir 63 años, fue sometido a un proceso de remodelación con una inversión superior a los 65 millones de pesos. Entre las principales modificaciones se encuentra la instalación de un nuevo campo con pasto sintético y la modernización de la estructura del terreno. “Se realizó una obra completa de ingeniería que incluyó el levantamiento total del campo anterior, la preparación del terreno, un nuevo sistema de drenaje y la instalación del pasto sintético”, explicó Jorge Verastegui, director de relaciones institucionales de Grupo Alianza y directivo del club.

Las mejoras también incluyen el reemplazo de butacas en varias zonas del estadio, algunas de ellas importadas desde España. “Las nuevas butacas están diseñadas bajo criterios de ergonomía utilizados en estadios modernos, con el objetivo de brindar mayor comodidad y una mejor experiencia a la afición”, añadió. El club también informó sobre la renovación de la barda jonronera, mejoras en la malla protectora, la actualización del sistema de sonido, la modernización de la pantalla y cambios en la tienda oficial del equipo.

En su mensaje, Verastegui también reconoció fallas que se presentaron durante la temporada pasada, particularmente en los servicios para el público. “Sabemos que el año pasado tuvimos fallas en el área de alimentos y bebidas, y somos plenamente conscientes de ello”, señaló.“Por esa razón estamos trabajando para ofrecer mayor diversidad gastronómica y mejorar la experiencia dentro del estadio”. Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de los sanitarios, que generó quejas entre los asistentes en campañas anteriores. “Tuvimos problemas con el suministro de agua que afectaron el funcionamiento de los sanitarios. Hemos realizado inversiones para corregir esas situaciones y mejorar el servicio para todos los asistentes”, explicó el directivo.

A mediano plazo, el club también proyecta la construcción de una clínica de rehabilitación y un nuevo club house para los jugadores, además de explorar alternativas para resolver el tema del estacionamiento en la zona del estadio. MENDY LÓPEZ SE PRESENTA A LA AFICIÓN En el aspecto deportivo, el anuncio más importante fue la presentación del dominicano Mendy López como nuevo manager del equipo. Durante su primer mensaje, el dirigente agradeció la confianza de la organización y habló del significado que tiene asumir el cargo. “Para mí es un inmenso honor vestir esta camiseta de Saraperos de Saltillo”, expresó.“Cuando hablé con el ingeniero César Cantú y vi lo importante que es este equipo para él, su sueño empezó a ser mi sueño”.

López explicó que, más allá de la plantilla, su objetivo principal será construir una mentalidad distinta dentro del grupo. “Jugar béisbol no es el objetivo”, afirmó.“El objetivo es ganar el campeonato y ser lo mejor que nosotros podamos ser cada día”. El nuevo manager también habló sobre la forma en que pretende trabajar con el plantel, que incluye jugadores de distintas nacionalidades: “Aquí tenemos japoneses, puertorriqueños, mexicanos, dominicanos y venezolanos, pero hay un solo nombre en el pecho del uniforme: Saraperos”, señaló. Asimismo, reconoció que el equipo necesita cambiar la dinámica reciente después de dos temporadas sin clasificar a playoffs.

“No podemos decir que todo está bien cuando tenemos dos años sin clasificar”, comentó.“Algo diferente tiene que pasar y yo quiero ser parte de esa diferencia”. Sobre su estilo de dirección, López fue directo, “yo soy un ganador. La mentalidad es lo que define a un ganador, no solamente el resultado”, explicó. Y dejó claro el mensaje que pretende transmitir al plantel, “quiero un equipo aguerrido, que ataque la zona de strike, que juegue con intensidad y que pueda ser vencido, pero no derrotado”. La temporada 2026 para Saraperos comenzará el 17 de abril, cuando el equipo reciba a Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero.

Con un estadio renovado, un nuevo liderazgo deportivo y una narrativa centrada en recuperar la identidad del club, la organización apuesta a que el siguiente capítulo del béisbol en Saltillo se escriba de forma distinta.

