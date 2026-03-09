Arranca el Spring Training de Saraperos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LMB

Saraperos
/ 9 marzo 2026
    Un total de 18 jugadores, entre lanzadores y receptores, iniciaron la pretemporada del equipo rumbo a la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El primer entrenamiento fue encabezado por el nuevo manager Mendy López, quien dirigió las evaluaciones físicas y los primeros trabajos defensivos del campamento

Con la llegada del primer grupo de peloteros, los entrenamientos de pretemporada comenzaron este lunes para los Saraperos de Saltillo, que iniciaron su preparación rumbo a la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Un total de 18 jugadores, entre lanzadores y receptores, se presentaron en el Estadio Francisco I. Madero para dar inicio al primer día de actividades del Spring Training. Las prácticas estuvieron dirigidas por el nuevo manager del equipo, el dominicano Mendy López, quien comenzó así su primer ciclo al frente de la novena saltillense.

Antes de iniciar los trabajos en el terreno, López reunió al grupo para dirigirles un mensaje en el que destacó la importancia de esta primera etapa de preparación. El estratega agradeció la presencia de los jugadores y explicó que los primeros días estarán enfocados en adaptarse nuevamente al ritmo de trabajo.

“Gracias por estar aquí, estos primeros días serán para aclimatarse, después vendrá la candela. Es mi primer año como dirigente, cambiaremos muchas cosas para buscar el resultado que todos estamos esperando. Trabajemos fuerte, unidos y con respeto para lograrlo”, comentó el manager durante la reunión inicial.

La jornada se enfocó principalmente en evaluaciones físicas y ejercicios de acondicionamiento. El cuerpo técnico observó el estado físico de los peloteros tras el receso de temporada y comenzó con rutinas básicas para preparar al grupo para el incremento de la carga de trabajo en los próximos días.

Después de esa primera parte, los entrenamientos continuaron con una sesión de fundamentos defensivos. En esta práctica participaron principalmente los receptores y los lanzadores, quienes realizaron ejercicios específicos relacionados con la coordinación, mecánica de pitcheo y manejo de situaciones defensivas.

En el grupo de receptores que reportó estuvieron Jorge Morales, Daniel Sánchez y Scofield Torres. Ellos trabajaron en la recepción de lanzamientos, bloqueos y comunicación con los pitchers.

Por su parte, el grupo de lanzadores estuvo integrado por Wilmer Font, Eric Uelmen, Alex Claudio, Kazuki Yabuta, Shoh Ishawa, Yoshitaka Nanmoku, Samuel Zazueta, Cameron Cotter, Dakota Chalmers, Félix Ramírez, Sergio García-Repeper, Randy Gálvez, Axel de Lira, Salvador Ramírez y Ángel Valdez.

Para varios de ellos, este primer día representó el regreso al campo tras la pausa invernal, mientras que otros comienzan a integrarse al sistema del equipo con la intención de ganarse un lugar dentro del roster que competirá en la próxima temporada.

Los entrenamientos continuarán durante la semana en el Estadio Francisco I. Madero y se realizarán a puerta cerrada. De acuerdo con el plan del club, el resto de los jugadores del plantel se irá incorporando de manera gradual en los próximos días, conforme avance la etapa inicial de la pretemporada.

Con este primer grupo en el terreno, los Saraperos comienzan el proceso de preparación con el objetivo de llegar en condiciones a una nueva campaña en la Liga Mexicana de Beisbol.

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

