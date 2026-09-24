Saraperos se reestructura: José Meléndez, nuevo presidente ejecutivo para 2027

Saraperos de Saltillo anunció la llegada de José Meléndez como presidente ejecutivo, el movimiento principal de su reestructura rumbo a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El directivo se incorpora con antecedentes en proyectos que conquistaron campeonatos con Pericos de Puebla y Acereros de Monclova. Mediante un comunicado fechado este jueves, la organización coahuilense también confirmó a Kelvis Flete como director deportivo.

Ambos encabezarán esta nueva etapa en las áreas ejecutiva y deportiva, con la encomienda de construir un equipo competitivo y recuperar protagonismo. El cambio tiene como contexto tres temporadas consecutivas sin Playoffs. En 2026, la Nave Verde terminó en el octavo lugar de la Zona Norte con 38 victorias, 55 derrotas y porcentaje de .409, de acuerdo con el standing oficial. Su última clasificación a la postemporada fue en 2023.

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“La historia de este club exige competir por cosas importantes”, expresó Saraperos en el documento con el que presentó los nombramientos y planteó sus objetivos para el próximo año. La organización destacó que Meléndez formó parte de los proyectos campeones de Pericos de Puebla en 2016 y Acereros de Monclova en 2019, dos antecedentes con los que respalda su incorporación a la presidencia ejecutiva. A esos resultados se suma su paso por Piratas de Campeche en 2025. El comunicado señala que encabezó a la organización durante una campaña en la que alcanzó la Serie de Campeonato de la Zona Sur y quedó entre los cuatro equipos que continuaban en la lucha por el título. Flete, por su parte, asumirá la dirección deportiva con más de dos décadas de experiencia en la construcción de equipos profesionales de México y República Dominicana, de acuerdo con la información del Sarape. Como responsable del proyecto deportivo de Tecolotes de los Dos Laredos, contribuyó a conformar el equipo que disputó la Serie de Campeonato de la Zona Norte en temporadas consecutivas, durante 2023 y 2024. Esa experiencia dentro de la misma división es uno de los antecedentes que acompañan su llegada.

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Su trayectoria también incluye el campeonato de la LMB conseguido con Sultanes de Monterrey en 2007 y experiencia internacional con la Selección de República Dominicana, destacó la institución saltillense. En marzo de este año, el club ya había presentado una reingeniería deportiva y reportado una inversión superior a 65 millones de pesos en la modernización del Parque Francisco I. Madero. Los nuevos nombramientos llegan después de que aquella campaña concluyera sin el regreso a la postemporada.

Para esta nueva etapa, Saraperos fijó como objetivo volver a convertir su estadio en una de las plazas más difíciles del circuito y formar una novena que represente a Saltillo a la altura de las expectativas de su afición. El comunicado establece las incorporaciones de Meléndez y Flete, pero no detalla contrataciones de peloteros ni decisiones sobre el cuerpo técnico para 2027. Los anuncios de la reestructura se concentran en los responsables de conducir el proyecto desde las oficinas.