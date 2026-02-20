Saraperos, Algodoneros y Acereros se unen en ‘Juegos con Causa’ a beneficio de cirugías infantiles en Coahuila

Saraperos
/ 20 febrero 2026
    Saraperos, Algodoneros y Acereros se unen en ‘Juegos con Causa’ a beneficio de cirugías infantiles en Coahuila
    Saraperos, Algodoneros y Acereros unirán fuerzas en un triangular con causa para apoyar cirugías infantiles en Coahuila. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Las organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol disputarán un triangular solidario para recaudar fondos destinados a niñas y niños del estado

El DIF Coahuila anunció la realización de una jornada beisbolera con causa los días 28 y 29 de marzo, cuyos recursos serán destinados íntegramente a financiar cirugías para menores en situación vulnerable.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del organismo, informó que la actividad iniciará el sábado 28 de marzo en el Estadio Revolución de Torreón y continuará el domingo 29 en el Parque Francisco I. Madero, en Saltillo.

“Queremos que ambos estadios estén a reventar y que sepan que lo que paguen por su boleto va íntegramente para estas cirugías de niños y niñas”, expresó Salinas Valdés durante la presentación oficial.

$!La jornada solidaria se disputará en Torreón y Saltillo con el objetivo de recaudar fondos para menores en situación vulnerable.
La jornada solidaria se disputará en Torreón y Saltillo con el objetivo de recaudar fondos para menores en situación vulnerable. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

El evento contará con la participación de los equipos profesionales Saraperos de Saltillo, Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova, quienes unirán esfuerzos en un formato triangular.

Las directivas de los tres clubes se sumaron a la iniciativa con el objetivo de fortalecer el impacto social del deporte en Coahuila.

“Será un triangular en el que los equipos coahuilenses se pusieron la camiseta y están siendo generosos con el DIF Coahuila”, destacó la funcionaria al referirse a la colaboración de las organizaciones.

Los precios fueron establecidos con la intención de fomentar la asistencia familiar. El acceso a gradas tendrá un costo de 50 pesos, mientras que la entrada general será de 100 pesos.

$!Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, encabezó la presentación de los Juegos con Causa a beneficio de cirugías infantiles.
Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, encabezó la presentación de los Juegos con Causa a beneficio de cirugías infantiles. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

También se ofrecerán espacios especiales, como los contenedores del bar por 300 pesos y suites, cuyos precios van de 3 mil 600 pesos en versión Junior a 6 mil 400 pesos en modalidad Premiere.

“Ya tenemos nuestra clientela cautiva; ya nos están llamando para preguntar cuándo serán estos Juegos con Causa”, señaló Salinas, confiando en la respuesta positiva de la afición.

Finalmente, la presidenta del DIF agradeció el respaldo de los directivos de los tres equipos César H. Cantú García (Saraperos), Gerardo Benavides Pape (Acereros), y Guillermo Murra Marroquín (Algodoneros).

$!El beisbol profesional de Coahuila se suma a una iniciativa social que busca llenar los estadios y transformar vidas.
El beisbol profesional de Coahuila se suma a una iniciativa social que busca llenar los estadios y transformar vidas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La meta es convocar a las familias coahuilenses para llenar los estadios y contribuir, a través del beisbol, a una causa médica de alto impacto social en el estado.

