León vs Santos: así llegan al duelo del Clausura 2026 tras crisis lagunera y urgencia esmeralda

El duelo entre León y Santos Laguna abrirá un capítulo determinante para ambos en el Clausura 2026 de la Liga MX, cuando se midan este sábado en el Nou Camp, en un compromiso programado para las 7 de la noche, con transmisión por Fox y en streaming por Fox One. La Fiera llega a este encuentro ubicada en la parte baja de la tabla general, con cuatro puntos luego de seis jornadas disputadas. El conjunto esmeralda registra una victoria, un empate y cuatro derrotas, números que lo obligan a reaccionar si pretende mantenerse en la pelea por puestos de clasificación. En su más reciente presentación, León volvió a mostrar inconsistencias tanto en defensa como en generación ofensiva, una constante en este arranque de torneo que ha impedido que el equipo encuentre regularidad.

La localía aparece como un factor determinante para intentar revertir la inercia negativa y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones. En el apartado individual, León buscará apoyarse en el aporte de sus hombres de ataque, donde nombres como el de Jhonder Cádiz han sido referencia en torneos recientes por su capacidad goleadora. La eficacia frente al arco y la solidez defensiva serán claves para que el cuadro guanajuatense pueda imponer condiciones ante un rival que también atraviesa turbulencia. Santos estrena técnico ‘de casa’ Del otro lado, Santos Laguna vive un momento todavía más complejo. Los Guerreros se presentan como últimos de la clasificación con apenas un punto tras seis fechas, producto de un empate y cinco derrotas. La fragilidad defensiva y la falta de contundencia han marcado el inicio del Clausura 2026 para el conjunto lagunero, que en sus compromisos recientes sufrió descalabros ante Tigres y Pumas, además de rescatar únicamente una igualada frente a Juárez. La crisis derivó en movimientos importantes en la estructura deportiva. Durante la última semana, el presidente del club, Alejandro Irarragorri, estuvo presente con el plantel y anunció la salida del director técnico Francisco Rodríguez tras los resultados adversos. En su lugar fue designado Omar Tapia, entrenador con trayectoria en las fuerzas básicas de la institución y con antecedentes de títulos en categorías Sub-17 y Sub-20. La apuesta de la directiva apunta a un perfil formador que conozca la identidad del club y pueda recomponer el rumbo en el corto plazo.