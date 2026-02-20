León vs Santos: así llegan al duelo del Clausura 2026 tras crisis lagunera y urgencia esmeralda

Fútbol
20 febrero 2026
    León vs Santos: así llegan al duelo del Clausura 2026 tras crisis lagunera y urgencia esmeralda
    En el Apertura 2025, Santos Laguna se impuso 2-0 a León en la jornada 13, último antecedente oficial entre ambos antes del choque del Clausura 2026. FOTO: ESPECIAL

La Fiera busca salir de la parte baja de la tabla en casa, mientras Santos estrena técnico con Omar Tapia tras la salida de Francisco Rodríguez anunciada por Alejandro Irarragorri

El duelo entre León y Santos Laguna abrirá un capítulo determinante para ambos en el Clausura 2026 de la Liga MX, cuando se midan este sábado en el Nou Camp, en un compromiso programado para las 7 de la noche, con transmisión por Fox y en streaming por Fox One.

La Fiera llega a este encuentro ubicada en la parte baja de la tabla general, con cuatro puntos luego de seis jornadas disputadas. El conjunto esmeralda registra una victoria, un empate y cuatro derrotas, números que lo obligan a reaccionar si pretende mantenerse en la pelea por puestos de clasificación.

En su más reciente presentación, León volvió a mostrar inconsistencias tanto en defensa como en generación ofensiva, una constante en este arranque de torneo que ha impedido que el equipo encuentre regularidad.

La localía aparece como un factor determinante para intentar revertir la inercia negativa y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones.

En el apartado individual, León buscará apoyarse en el aporte de sus hombres de ataque, donde nombres como el de Jhonder Cádiz han sido referencia en torneos recientes por su capacidad goleadora.

La eficacia frente al arco y la solidez defensiva serán claves para que el cuadro guanajuatense pueda imponer condiciones ante un rival que también atraviesa turbulencia.

Santos estrena técnico ‘de casa’

Del otro lado, Santos Laguna vive un momento todavía más complejo. Los Guerreros se presentan como últimos de la clasificación con apenas un punto tras seis fechas, producto de un empate y cinco derrotas.

La fragilidad defensiva y la falta de contundencia han marcado el inicio del Clausura 2026 para el conjunto lagunero, que en sus compromisos recientes sufrió descalabros ante Tigres y Pumas, además de rescatar únicamente una igualada frente a Juárez.

La crisis derivó en movimientos importantes en la estructura deportiva. Durante la última semana, el presidente del club, Alejandro Irarragorri, estuvo presente con el plantel y anunció la salida del director técnico Francisco Rodríguez tras los resultados adversos.

En su lugar fue designado Omar Tapia, entrenador con trayectoria en las fuerzas básicas de la institución y con antecedentes de títulos en categorías Sub-17 y Sub-20. La apuesta de la directiva apunta a un perfil formador que conozca la identidad del club y pueda recomponer el rumbo en el corto plazo.

El antecedente inmediato entre ambos equipos en fase regular favorece a Santos. En el Apertura 2025, los laguneros se impusieron 2-0 a León en la jornada 13, resultado que ahora sirve como referencia en una rivalidad que ha mostrado paridad en torneos recientes.

Así, el enfrentamiento en el Nou Camp no solo pone en juego tres puntos, sino también la posibilidad de cambiar la narrativa de dos clubes que necesitan estabilidad.

León buscará aprovechar su condición de local para salir del fondo, mientras Santos intentará iniciar una nueva etapa bajo el mando de Tapia y dejar atrás un arranque que lo tiene en el último escalón del Clausura 2026.

