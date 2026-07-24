Saraperos cae 4-0 ante Sultanes y recibe a Toros con los Playoffs en riesgo

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    Saraperos cae 4-0 ante Sultanes y recibe a Toros con los Playoffs en riesgo
    Saraperos vuelve al Estadio Francisco I. Madero con la obligación de sumar victorias para mantener viva su lucha por los Playoffs. FOTOS: SULTANES DE MONTERREY

La Nave Verde todavía conserva posibilidades matemáticas de avanzar, pero necesita reaccionar en una serie de cuatro juegos ante el líder de la Zona Norte

Los Saraperos de Saltillo regresan a casa. La Nave Verde fue blanqueada 4-0 por Sultanes de Monterrey en el cierre del Clásico del Norte y hoy comenzará una serie de cuatro juegos ante Toros de Tijuana, líder de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol.

Jared Wetherbee apagó a la ofensiva coahuilense: lanzó siete entradas sin carrera, permitió cinco hits y recetó ocho ponches.

El relevo completó la blanqueada, mientras Saltillo apenas reunió seis imparables. Monterrey abrió la pizarra en el primer episodio.

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Harold Ramírez conectó un sencillo dentro del cuadro y un mal tiro desde la antesala permitió el 1-0. El propio Ramírez produjo la segunda anotación en el siguiente capítulo con otro hit al jardín central.

El golpe definitivo llegó en la séptima. Josh Lester remolcó una carrera y Sócrates Brito impulsó otra para colocar el 4-0. Matt Givin cargó con la derrota tras tolerar siete hits y dos carreras en cuatro innings.

La derrota dejó a la Nave Verde con marca de 32-48, tres tropiezos consecutivos y a 7.5 juegos de Rieleros de Aguascalientes, dueño del sexto y último boleto a los Playoffs de la LMB 2026.

Toros llegará al Estadio Francisco I. Madero con récord de 53-25, el mejor del Norte. El primer juego Saraperos vs Toros será este viernes 24 de julio a las 7:30 de la tarde en Saltillo.

La confrontación tendrá cuatro partidos: el sábado habrá doble cartelera desde las 5:00 p.m. y concluirá el domingo. La doble jornada repondrá el juego suspendido por lluvia en abril.

¿Saraperos puede quedar eliminado al terminar la serie

Matemáticamente, no. La campaña contempla 93 juegos y Saltillo aún puede alcanzar 45 victorias. Su número de eliminación frente a Rieleros es ocho: cada derrota sarapera o triunfo hidrocálido reduce esa cuenta, pero este fin de semana sólo pueden combinarse siete resultados, cuatro de la Nave Verde y tres de Aguascalientes ante Caliente.

En el peor escenario, si Toros gana los cuatro y Rieleros barre en Durango, Saraperos quedaría 32-52 y Aguascalientes 41-39.

Aun así, Saltillo conservaría una ruta extrema para empatar con 41 triunfos. La eliminación podría consumarse en la siguiente serie, cuando Rieleros visite el Madero.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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