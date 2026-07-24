Saraperos cae 4-0 ante Sultanes y recibe a Toros con los Playoffs en riesgo

Los Saraperos de Saltillo regresan a casa. La Nave Verde fue blanqueada 4-0 por Sultanes de Monterrey en el cierre del Clásico del Norte y hoy comenzará una serie de cuatro juegos ante Toros de Tijuana, líder de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol. Jared Wetherbee apagó a la ofensiva coahuilense: lanzó siete entradas sin carrera, permitió cinco hits y recetó ocho ponches. El relevo completó la blanqueada, mientras Saltillo apenas reunió seis imparables. Monterrey abrió la pizarra en el primer episodio.

Harold Ramírez conectó un sencillo dentro del cuadro y un mal tiro desde la antesala permitió el 1-0. El propio Ramírez produjo la segunda anotación en el siguiente capítulo con otro hit al jardín central. El golpe definitivo llegó en la séptima. Josh Lester remolcó una carrera y Sócrates Brito impulsó otra para colocar el 4-0. Matt Givin cargó con la derrota tras tolerar siete hits y dos carreras en cuatro innings. La derrota dejó a la Nave Verde con marca de 32-48, tres tropiezos consecutivos y a 7.5 juegos de Rieleros de Aguascalientes, dueño del sexto y último boleto a los Playoffs de la LMB 2026.

Toros llegará al Estadio Francisco I. Madero con récord de 53-25, el mejor del Norte. El primer juego Saraperos vs Toros será este viernes 24 de julio a las 7:30 de la tarde en Saltillo. La confrontación tendrá cuatro partidos: el sábado habrá doble cartelera desde las 5:00 p.m. y concluirá el domingo. La doble jornada repondrá el juego suspendido por lluvia en abril. ¿Saraperos puede quedar eliminado al terminar la serie Matemáticamente, no. La campaña contempla 93 juegos y Saltillo aún puede alcanzar 45 victorias. Su número de eliminación frente a Rieleros es ocho: cada derrota sarapera o triunfo hidrocálido reduce esa cuenta, pero este fin de semana sólo pueden combinarse siete resultados, cuatro de la Nave Verde y tres de Aguascalientes ante Caliente.

En el peor escenario, si Toros gana los cuatro y Rieleros barre en Durango, Saraperos quedaría 32-52 y Aguascalientes 41-39. Aun así, Saltillo conservaría una ruta extrema para empatar con 41 triunfos. La eliminación podría consumarse en la siguiente serie, cuando Rieleros visite el Madero.