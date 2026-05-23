Saraperos deja ir ventaja y cae ante Rieleros en Aguascalientes

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    Saraperos deja ir ventaja y cae ante Rieleros en Aguascalientes
    Manny Barreda abrió por Saltillo y Cole Roederer cerró la ofensiva con cuadrangular en la novena entrada. FOTO: SARAPEROS

Saltillo tomó ventaja tempranera, pero un rally de seis carreras en la cuarta entrada cambió el rumbo del juego y terminó en derrota 9-5 frente a Aguascalientes en el Parque Alberto Romo Chávez

Los Saraperos de Saltillo dejaron escapar una ventaja tempranera y cayeron 9-5 ante los Rieleros de Aguascalientes en el segundo juego de la serie disputado en el Parque Alberto Romo Chávez.

La Nave Verde tomó el control del encuentro desde la tercera entrada. José Lizárraga abrió el ataque con doblete y posteriormente Thairo Estrada produjo dos carreras con sencillo al jardín izquierdo. Más adelante, Danny Ortiz conectó otro imparable productor para colocar el juego 3-0 frente al abridor Oscar De La Cruz.

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Mientras tanto, Manny Barreda mantenía controlada a la ofensiva hidrocálida y había retirado tres entradas sin daño. Sin embargo, el panorama cambió por completo en la cuarta baja.

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Rieleros armó un rally de seis carreras aprovechando bases por bolas, imparables consecutivos y un lanzamiento descontrolado de Barreda. José Rondón produjo dos anotaciones con sencillo, Gabriel Noriega impulsó otra con rodado y Amílcar Gómez conectó imparable de dos carreras que le dio la vuelta al encuentro 6-3.

Aguascalientes agregó una más en la sexta entrada tras un error defensivo de Alex Mejía y sencillos productores de Amílcar Gómez y Maikel Serrano para ampliar la ventaja a 7-3.

Saraperos intentó reaccionar en la séptima. Un error en tiro del relevista Eduardo Paredes y un lanzamiento descontrolado permitieron que Saltillo anotara una carrera más para acercarse 7-4.

En la octava baja, Rieleros volvió a castigar al relevo sarapero con dos anotaciones más producidas por Maikel Serrano y Andretty Cordero, dejando el juego prácticamente definido.

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Saltillo todavía descontó en la novena con cuadrangular solitario de Cole Roederer, pero no fue suficiente para evitar la derrota y asegurar la serie para Rieleros.

Además de la caída, Saraperos volvió a sufrir desde el pitcheo, especialmente tras el desplome de la cuarta entrada, donde el juego cambió completamente después de haber tomado una ventaja cómoda en el arranque.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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