Dinos vence a Reyes en tiempo extra y asegura semifinal ante Osos

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Fútbol Americano
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    Dinos vence a Reyes en tiempo extra y asegura semifinal ante Osos
    La defensiva de Dinos frenó a Reyes en momentos clave del tiempo regular y la prórroga. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Saltillo derrotó 25-22 a los Reyes de Jalisco en tiempo extra, en un partido definido por un gol de campo de Ballinas

Los Dinos de Saltillo cerraron la fase regular de la temporada 2026 con una victoria dramática de 25-22 sobre los Reyes de Jalisco, en un duelo que se definió hasta el tiempo extra y que mantuvo la tensión en el Estadio Jorge Castro Medina hasta los últimos segundos.

La “Ola Morada” abrió el marcador desde el primer cuarto gracias a una conexión aérea con J. Greaves, que puso en ventaja a los locales 7-0 tras el punto extra. Sin embargo, Reyes respondió rápidamente con una serie ofensiva encabezada por A. Henry, quien llegó a las diagonales para acercar a los visitantes. El intento de punto extra fue fallido y el marcador quedó 7-6.

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Más adelante, una jugada polémica cambió momentáneamente el rumbo del encuentro. Maxwell recuperó un balón suelto para los tapatíos y esa posesión terminó en un acarreo de Alejandro García que le dio la vuelta al marcador 12-7 a favor de Reyes.

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Antes de finalizar la primera mitad, la defensiva jurásica evitó más daño cuando Khari Henley interceptó un pase dentro de la zona de anotación. Dinos también dejó escapar puntos importantes en equipos especiales, situación que mantuvo el encuentro cerrado rumbo al descanso.

En el tercer cuarto, Reyes amplió la ventaja con un gol de campo para colocar el 15-7. Mientras tanto, la ofensiva comandada por Erik Niño encontró dificultades para superar la presión defensiva de Jalisco y el marcador permaneció sin movimiento para Saltillo durante gran parte del periodo.

La reacción llegó en el último cuarto. Bell logró entrar a las diagonales en un acarreo corto que acercó a Dinos 15-13, aunque el intento de conversión de dos puntos terminó en intercepción de Ramsey.

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El partido dio un nuevo giro poco después, cuando Vince Sullivan recuperó un balón y lo llevó hasta la zona de anotación para devolverle la ventaja a Saltillo 19-15. La respuesta de Reyes tampoco tardó. Durham anotó por tierra y, con el punto extra, los visitantes retomaron la delantera 22-19.

Cuando parecía que el cierre favorecía a los jaliscienses, apareció Ballinas con un gol de campo de larga distancia para empatar el juego 22-22 y enviar el duelo al tiempo extra.

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Ya en la prórroga, la defensiva de Dinos volvió a convertirse en factor clave al detener los avances de Reyes y mantener con vida al equipo local. Finalmente, con menos de dos minutos restantes, Ballinas conectó nuevamente un gol de campo que selló la victoria de Saltillo 25-22.

Con este resultado quedaron definidos los cruces de postemporada en la LFA. Dinos enfrentará a los Osos de Monterrey el próximo 30 de mayo en el Estadio Gaspar Mass, mientras que Caudillos de Chihuahua se medirá ante Raptors en la otra semifinal.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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