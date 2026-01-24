Saraperos suman bate y pitcheo con la incorporación de Brusa, Sosa y Juárez
Saltillo anunció la incorporación del infielder Gio Brusa y los lanzadores Listher Sosa y Daniel Juárez como parte de los ajustes al roster para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol
Los Saraperos de Saltillo continúan ajustando su roster rumbo a la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol con la incorporación de tres nuevos elementos, al tiempo que cierran ciclos con algunos jugadores que formaron parte reciente de la organización.
A través de un comunicado oficial, el club informó la contratación del infielder Gio Brusa, así como de los lanzadores Listher Sosa y Daniel Juárez, movimientos que buscan reforzar tanto el bateo como el cuerpo de pitcheo de cara al calendario 2026.
Gio Brusa llega a la novena saltillense como una opción para la primera base y el orden ofensivo. Originario de Lodi, California, el jugador es bateador ambidiestro y cuenta con experiencia en el sistema de ligas menores de Grandes Ligas. Fue seleccionado por los Giants de San Francisco en 2016 y alcanzó el nivel Triple A en 2019 con el equipo de Sacramento. Su etapa más reciente fue en la Pioneer League, donde en 2025 tuvo un año productivo con Yuba-Sutter, al registrar promedio de bateo de .326, además de 28 cuadrangulares, 91 carreras impulsadas y un OPS de 1.043, números que lo colocaron como uno de los bates más constantes del circuito.
En el pitcheo, los Saraperos suman a Listher Sosa, relevista derecho nacido en La Vega, República Dominicana. Sosa fue firmado originalmente por los Pirates de Pittsburgh en 2018 y más tarde pasó a la organización de los Diamondbacks de Arizona. En la temporada regular más reciente, lanzó con los Cardenales de Lara, donde terminó con marca de 1-2 y efectividad de 3.38, además de cinco salvamentos. En la actual postemporada ha añadido tres rescates más a su cuenta. Uno de los aspectos que destaca de su perfil es la velocidad de sus envíos, que puede alcanzar las 100 millas por hora.
El tercer refuerzo es Daniel Juárez, relevista zurdo originario de Güigüe, Venezuela. Su desarrollo profesional se dio dentro del sistema de los Mets de Nueva York, organización con la que firmó en 2019. Durante 2025 tuvo actividad en distintos niveles, lanzando en Triple A con Syracuse, en Doble A con Binghamton y también en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los Tigres de Aragua. En este último equipo registró marca de tres juegos ganados, dos perdidos y un WHIP de 1.31, mostrando consistencia en situaciones de relevo.
Además de los anuncios de altas, el club informó la salida de Hanser Alberto, Ángel Reyes y Jonathan Arauz, a quienes agradeció su paso por la organización y les deseó éxito en los proyectos que continúen en sus carreras profesionales.
Con estos movimientos, Saraperos sigue dando forma a su plantel, combinando experiencia internacional y ajustes estratégicos en posiciones clave, mientras avanza la preparación rumbo a una nueva campaña en la LMB.