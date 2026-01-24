Saraperos suman bate y pitcheo con la incorporación de Brusa, Sosa y Juárez

Los Saraperos de Saltillo continúan ajustando su roster rumbo a la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol con la incorporación de tres nuevos elementos, al tiempo que cierran ciclos con algunos jugadores que formaron parte reciente de la organización.

A través de un comunicado oficial, el club informó la contratación del infielder Gio Brusa, así como de los lanzadores Listher Sosa y Daniel Juárez, movimientos que buscan reforzar tanto el bateo como el cuerpo de pitcheo de cara al calendario 2026.

Gio Brusa llega a la novena saltillense como una opción para la primera base y el orden ofensivo. Originario de Lodi, California, el jugador es bateador ambidiestro y cuenta con experiencia en el sistema de ligas menores de Grandes Ligas. Fue seleccionado por los Giants de San Francisco en 2016 y alcanzó el nivel Triple A en 2019 con el equipo de Sacramento. Su etapa más reciente fue en la Pioneer League, donde en 2025 tuvo un año productivo con Yuba-Sutter, al registrar promedio de bateo de .326, además de 28 cuadrangulares, 91 carreras impulsadas y un OPS de 1.043, números que lo colocaron como uno de los bates más constantes del circuito.