Saraperos de Saltillo refuerzan su roster con Gorkys Hernández y Dakota Chalmers

Saraperos de Saltillo sigue fortaleciendo su roster de cara a la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol con la incorporación del outfielder Gorkys Hernández y del lanzador derecho Dakota Chalmers, dos peloteros con amplio recorrido en ligas profesionales y experiencia internacional.

Gorkys Hernández, originario de Sucre, Venezuela, es un bateador derecho que se caracteriza por su velocidad en los senderos y su versatilidad defensiva en los jardines.

Su carrera incluye paso por las Grandes Ligas entre 2012 y 2019, etapa en la que defendió los colores de los Pirates de Pittsburgh, Marlins de Miami, Giants de San Francisco y Red Sox de Boston.

TE PUEDE INTERESAR: Champions League: Inter vs Arsenal y Real Madrid vs Monaco marcan el regreso

Dentro del circuito mexicano, Hernández ya conoce bien la Liga Mexicana de Beisbol, donde jugó en 2014 con los Tigres de Quintana Roo, en 2021 con Pericos de Puebla, Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México, y en 2022 con los Piratas de Campeche.

Además, ha representado a Venezuela en tres ediciones de la Serie del Caribe, consolidándose como un pelotero habitual en escenarios de alta exigencia.

Su momento reciente respalda la apuesta de la directiva saltillense.

En la temporada actual de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional defendió la franela de los Tigres de Aragua, donde registró un sólido promedio de bateo de .374, con tres cuadrangulares y 23 carreras producidas en 55 encuentros, números que reflejan consistencia ofensiva y capacidad para producir en momentos clave.