Saraperos de Saltillo refuerzan su roster con Gorkys Hernández y Dakota Chalmers

/ 20 enero 2026
    Gorkys Hernández y Dakota Chalmers se integran a los Saraperos de Saltillo para fortalecer la ofensiva y el pitcheo en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El club saltillense anunció la contratación del outfielder venezolano y del lanzador derecho, dos peloteros con experiencia en Grandes Ligas, LMB y ligas internacionales

Saraperos de Saltillo sigue fortaleciendo su roster de cara a la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol con la incorporación del outfielder Gorkys Hernández y del lanzador derecho Dakota Chalmers, dos peloteros con amplio recorrido en ligas profesionales y experiencia internacional.

Gorkys Hernández, originario de Sucre, Venezuela, es un bateador derecho que se caracteriza por su velocidad en los senderos y su versatilidad defensiva en los jardines.

Su carrera incluye paso por las Grandes Ligas entre 2012 y 2019, etapa en la que defendió los colores de los Pirates de Pittsburgh, Marlins de Miami, Giants de San Francisco y Red Sox de Boston.

Dentro del circuito mexicano, Hernández ya conoce bien la Liga Mexicana de Beisbol, donde jugó en 2014 con los Tigres de Quintana Roo, en 2021 con Pericos de Puebla, Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México, y en 2022 con los Piratas de Campeche.

Además, ha representado a Venezuela en tres ediciones de la Serie del Caribe, consolidándose como un pelotero habitual en escenarios de alta exigencia.

Su momento reciente respalda la apuesta de la directiva saltillense.

En la temporada actual de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional defendió la franela de los Tigres de Aragua, donde registró un sólido promedio de bateo de .374, con tres cuadrangulares y 23 carreras producidas en 55 encuentros, números que reflejan consistencia ofensiva y capacidad para producir en momentos clave.

Por su parte, Dakota Chalmers llega para apuntalar el cuerpo de pitcheo como abridor derecho.

Nacido en Snellville, Georgia, inició su desarrollo profesional en 2015 dentro de la organización de los Athletics de Oakland, antes de pasar por los sistemas de los Cubs de Chicago, Dodgers de Los Ángeles y Diamondbacks de Arizona, alcanzando nivel Triple A durante su trayectoria en ligas menores.

En 2025, Chalmers tuvo actividad con los Cleburne Railroaders dentro de la American Association, además de sumar experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol con los Rieleros de Aguascalientes y los Conspiradores de Querétaro.

También formó parte del Tucson Baseball Team en la Liga Mexicana del Pacífico, acumulando rodaje en distintos contextos competitivos.

Con estas dos incorporaciones, Saraperos de Saltillo refuerzan tanto su ofensiva como su rotación abridora, sumando experiencia, profundidad y opciones tácticas para encarar una temporada en la que el objetivo es ser protagonistas dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

