Finales de Conferencia de la NFL: horarios, transmisiones y lo que está en juego rumbo al Super Bowl LX

    Las Finales de Conferencia de la NFL se juegan este domingo y definirán a los dos equipos que avanzarán al Super Bowl LX, con partidos clave en la AFC y la NFC. FOTOS: ESPECIAL

Este domingo se disputan las Finales de Conferencia de la NFL con Patriots de Nueva Inglaterra vs Broncos de Denver y Rams de Los Ángeles vs Seahawks de Seattle

Las Finales de Conferencia de la NFL se disputan este domingo 25 de enero de 2026, con dos partidos que definirán a los equipos que avanzarán al Super Bowl LX, en una jornada marcada por duelos cerrados, antecedentes directos entre rivales y pronósticos claros por parte de expertos y casas de apuestas.

En la Conferencia Americana, los Patriots de Nueva Inglaterra visitan a los Broncos de Denver a las 2 de la tarde, con transmisión en ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Nueva Inglaterra llega a esta instancia luego de imponerse 28-16 a los Texans en la Ronda Divisional, apoyado en una defensiva que forzó múltiples entregas de balón y en la conducción sólida de su mariscal novato, lo que le permitió controlar el ritmo del partido.

Para los Patriots, esta es su primera Final de Conferencia desde 2018 y, según expertos, parten como favoritos para representar a la AFC en el Super Bowl, con probabilidades superiores al 60 por ciento de avanzar, de acuerdo con modelos estadísticos y momios de apuestas.

Del otro lado, Denver alcanzó esta ronda tras vencer 33-30 a los Bills en tiempo extra, en un juego de alta tensión que confirmó su fortaleza como local; sin embargo, la lesión de su quarterback titular ha impactado de forma directa en las proyecciones.

Aunque los Broncos fueron el primer sembrado de la AFC y cuentan con una de las defensivas más consistentes de la temporada, los analistas coinciden en que su margen de error es mínimo ante un rival más equilibrado en ambos lados del balón.

Más tarde, a las 5:30 de la tarde, se jugará la Final de la Conferencia Nacional, cuando los Rams de Los Ángeles enfrenten a los Seahawks de Seattle, con transmisión en Fox Sports, Canal 5 y NFL Game Pass.

Seattle llega como el gran favorito de la NFC tras aplastar 41-6 a los 49ers en la ronda anterior, un resultado que reforzó su condición de principal candidato no solo para ganar la conferencia, sino también para levantar el trofeo Vince Lombardi.

Las casas de apuestas colocan a los Seahawks como el equipo con mayores probabilidades de llegar al Super Bowl LX, gracias a un ataque balanceado, una defensiva dominante y la ventaja de la localía.

Los Rams, por su parte, avanzaron luego de vencer 20-17 en tiempo extra a los Bears, demostrando carácter en momentos clave y capacidad para responder bajo presión.

Durante la temporada regular, Rams y Seahawks dividieron triunfos en sus dos enfrentamientos directos, lo que convierte este duelo en el tercero del año entre ambos, ahora con el pase al Super Bowl en juego.

Expertos señalan que, aunque Seattle parte con ventaja estadística, Los Ángeles es el rival más peligroso que podía enfrentar en esta instancia por su experiencia en partidos de eliminación directa.

De acuerdo con proyecciones combinadas de analistas y casas de apuestas, el escenario más probable para el Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero de 2026, apunta a un duelo entre Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra, los dos equipos mejor posicionados en probabilidades y rendimiento reciente.

Sin embargo, tanto Broncos como Rams llegan con argumentos suficientes para romper los pronósticos en una jornada que promete definir a los dos mejores equipos de la temporada rumbo al juego más importante del año.

