Saraperos vs Caliente: así llegan ambos equipos a la serie en el Francisco I. Madero

Los Saraperos de Saltillo continuarán en el Estadio Francisco I. Madero con la misión de reencontrarse con la victoria cuando reciban a los Caliente de Durango en una serie de tres juegos que comenzará este martes 7 de julio a las 19:30 horas, en un duelo importante para ambos equipos dentro de la recta final de la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena saltillense llega después de perder su serie ante los Algodoneros de Unión Laguna. Tras dividir los dos primeros encuentros, Saraperos fue superado 14-4 en el tercer y último compromiso, en un partido donde la ofensiva lagunera conectó 16 imparables y Mason Martin encabezó el ataque con dos cuadrangulares, incluido un grand slam.

Con ese resultado, Saltillo quedó con marca de 25 victorias y 38 derrotas, ocupando el octavo lugar de la Zona Norte, apenas medio juego por encima de los Tecos de los Dos Laredos y a un juego de los Dorados de Chihuahua, por lo que cada serie será determinante en la pelea por mantenerse fuera del último lugar del sector.

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Del otro lado estará un Caliente de Durango que también viene de perder su compromiso de fin de semana, aunque frente al líder de la división. Los duranguenses visitaron a los Toros de Tijuana y comenzaron la serie con un triunfo de 3-2 en entradas extras, pero posteriormente dejaron escapar la ventaja al caer en los siguientes dos encuentros. En el segundo juego, Tijuana remontó con un rally de cinco carreras en la sexta entrada, impulsado por cuadrangulares de Wilmer Flores y Franchy Cordero, mientras que el tercero terminó 10-8 a favor de los fronterizos, resultado con el que los Toros aseguraron la serie. A pesar del tropiezo, Caliente se mantiene en la tercera posición de la Zona Norte con récord de 34-30, a 10.5 juegos del liderato que ostenta Tijuana (45-20). El conjunto duranguense continúa firme en zona de clasificación y buscará aprovechar la visita a Saltillo para mantenerse entre los primeros puestos del standing. Para Saraperos, la serie representa una oportunidad para recortar distancia respecto a los equipos que ocupan posiciones superiores y ganar terreno en una segunda mitad de campaña en la que el margen de error comienza a reducirse.

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A pesar del tropiezo ante Tijuana, Caliente se mantiene en la tercera posición de la Zona Norte con marca de 34-30, a 10.5 juegos del liderato que ostentan los Toros (45-20). El conjunto duranguense continúa en puestos de clasificación y buscará aprovechar su visita a Saltillo para mantenerse entre los primeros lugares del sector. Para Saraperos, la serie representa una oportunidad para cortar la racha reciente y sumar victorias que le permitan acercarse a los equipos que lo anteceden en el standing, cuando la temporada entra en una etapa en la que cada resultado adquiere mayor relevancia. La serie arrancará este martes 7 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Francisco I. Madero. Debido al juego suspendido por lluvia durante la anterior visita de Caliente a Saltillo, el miércoles se disputará una doble cartelera para poner al día el calendario entre ambas novenas. Con ello, ambos equipos completarán los cuatro encuentros pendientes de la temporada regular antes de continuar con sus respectivos compromisos en la Liga Mexicana de Beisbol.

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