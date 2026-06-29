Saraperos vs Tecos: horarios, previa y lo que está en juego en el Francisco I. Madero

Después de una complicada gira y de perder la serie ante Charros de Jalisco, los Saraperos de Saltillo regresan al Estadio Francisco I. Madero para enfrentar a los Tecolotes de los Dos Laredos en una serie que puede resultar importante en la pelea por los puestos de clasificación de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol. La confrontación comenzará este lunes 30 de junio a las 4:00 de la tarde, mientras que el segundo y tercer juego se disputarán el 1 y 2 de julio a las 7:30 de la noche, en lo que será una nueva oportunidad para que la Nave Verde recupere terreno frente a su afición.

Una revancha pendiente Este enfrentamiento llega con un antecedente reciente que todavía pesa en el entorno sarapero. Al inicio de la temporada, Saltillo visitó a Tecos en el Uni-Trade Stadium de Laredo, Texas, donde fue barrido en tres encuentros. En el último duelo de aquella serie, los Saraperos cayeron 7-3 después de tomar ventaja desde la segunda entrada. Alberth Martínez conectó su primer cuadrangular de la campaña y la ofensiva también contó con aportaciones de Oscar Colás y Brandon Villarreal, pero el pitcheo volvió a sufrir frente al poder ofensivo de los fronterizos. Yadiel Hernández fue la figura de Tecos al conectar dos cuadrangulares, mientras que Zoilo Almonte también desapareció la pelota para sentenciar un encuentro en el que Saltillo volvió a resentir los errores defensivos y la falta de bateo oportuno. Ahora, la serie cambia de escenario y Saraperos buscará aprovechar la localía para cobrar revancha.

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Un duelo entre rivales directos Más allá del aspecto anímico, la serie tiene un valor importante en la clasificación. Saraperos ocupa el noveno lugar de la Zona Norte con marca de 22 victorias y 35 derrotas (.386), mientras que Tecos es octavo con 24 triunfos y 36 descalabros (.400). La diferencia entre ambos clubes es de apenas un par de juegos, por lo que una buena actuación de la Nave Verde podría acercarla directamente al último puesto de clasificación y mantener vivas sus aspiraciones rumbo a la segunda mitad del calendario. Por su parte, Tecos también necesita sumar victorias para evitar que Saltillo reduzca aún más la distancia en la tabla. La ofensiva deberá responder Durante las últimas semanas, Saraperos ha mostrado momentos positivos con el bate, aunque le ha costado convertir las oportunidades en carreras. Peloteros como Fernando Villegas, Oscar Colás, Brandon Villarreal y Thairo Estrada han tenido destellos ofensivos, pero el equipo necesitará mayor consistencia con corredores en posición de anotar para aprovechar las oportunidades que genere. En el montículo también será clave limitar el daño de una ofensiva de Tecos que ya demostró en el primer enfrentamiento de la temporada que puede cambiar un partido con un solo swing.

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La importancia de hacerse fuerte en casa Con poco más de un mes por disputar en el calendario regular, cada serie comienza a adquirir mayor relevancia para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por la postemporada. Para Saraperos, jugar en el Francisco I. Madero representa la posibilidad de recuperar confianza, dejar atrás la derrota sufrida ante Charros y comenzar una reacción en el momento más importante de la temporada. Frente a un rival directo en el standing, ganar la serie significaría no solo mejorar su récord, sino también reducir la diferencia con el octavo lugar y fortalecer sus aspiraciones de mantenerse en la lucha por un boleto a los playoffs.

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