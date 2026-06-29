Escándalo en Uruguay: el portero Muslera jugó con 41°C de fiebre contra España y ocultó su estado a Bielsa

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    Escándalo en Uruguay: el portero Muslera jugó con 41°C de fiebre contra España y ocultó su estado a Bielsa
    El portero Fernando Muslera disputó el partido decisivo ante España con fiebre; su actuación dejó mucho qué desear. FOTO: MEXSPORT

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 quedó marcada por la explosiva revelación; el caso ha desatado un intenso debate sobre la gestión interna de la Celeste

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 continúa generando controversia luego de que se revelara que Fernando Muslera disputó el partido decisivo contra España con una fiebre de entre 40 y 41 grados centígrados, situación que habría sido ocultada al entrenador Marcelo Bielsa.

La polémica surgió después de que el periodista Martín Charquero y el exfutbolista Diego Forlán aseguraran que el experimentado guardameta, junto con el médico de la selección, decidieron no informar al cuerpo técnico sobre su delicado estado de salud, permitiendo que el arquero afrontara el encuentro medicado.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/lewandowski-llega-a-la-mls-firma-con-chicago-fire-hasta-2028-AD21773939

La decisión se tomó horas antes del compromiso disputado en Guadalajara, un duelo en el que la Celeste estaba obligada a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Uruguay llegó al cierre de la fase de grupos con un panorama complicado tras actuaciones irregulares. Muslera, uno de los referentes del plantel, ya había recibido críticas por errores cometidos en los encuentros frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, lo que aumentaba la presión sobre el veterano portero.

De acuerdo con los reportes, el arquero presentó una fuerte fiebre desde la noche previa al partido, pero optó por mantenerse como titular sin comunicar la gravedad de su condición a Bielsa.

Las consecuencias fueron evidentes en el terreno de juego. Al minuto 42, un disparo de Álex Baena desde fuera del área terminó en el único gol del encuentro, luego de que Muslera, visiblemente disminuido en reflejos y fuerza, no pudiera controlar el balón.

Al descanso, Bielsa decidió sustituir al guardameta por Sergio Rochet al percibir que algo no marchaba bien. Posteriormente, el técnico explicó que fue el propio Muslera quien solicitó abandonar el encuentro, aunque distintas versiones señalan que el arquero tampoco permaneció en el banquillo durante la segunda mitad.

La historia salió a la luz tras la eliminación de Uruguay. Durante el programa La Casa del Kun, Diego Forlán reveló que “Nando tenía 40 o 41 grados de fiebre la noche anterior”, información que posteriormente fue respaldada por Martín Charquero, quien además aseguró que existió un pacto de silencio entre Muslera y el médico del equipo para evitar que Bielsa conociera la situación.

La revelación ha dividido a la afición uruguaya. Mientras algunos consideran que Muslera y el cuerpo médico actuaron de manera irresponsable al ocultar información clave, otros sostienen que el episodio refleja una falta de comunicación y confianza dentro del entorno encabezado por Bielsa.

El incidente ha abierto un fuerte debate sobre el manejo interno de la selección y podría tener repercusiones en la evaluación del proceso del técnico argentino. Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Futbol no ha emitido una postura oficial, aunque se espera que el caso forme parte del análisis de cara a la reestructuración del equipo para los próximos compromisos internacionales.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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