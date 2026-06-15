Thairo Estrada y Jesús Cruz representarán a Saraperos en el Juego de Estrellas LMB 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/
    Thairo Estrada y Jesús Cruz representarán a Saraperos en el Juego de Estrellas LMB 2026
    El Walmart Park de Monterrey será el escenario donde Thairo Estrada y Jesús Cruz buscarán destacar entre los mejores peloteros del circuito. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El infielder venezolano y el relevista mexicano fueron seleccionados para participar en el Juego de Estrellas LMB Banorte 2026, convirtiéndose en los únicos representantes de Saraperos de Saltillo

La representación de Saraperos de Saltillo en el Juego de Estrellas LMB Banorte 2026 ya está definida. El segunda base venezolano Thairo Estrada y el lanzador derecho Jesús Cruz fueron incluidos en los rosters oficiales que se enfrentarán el próximo 28 de junio en el Walmart Park de Monterrey.

Estrada formará parte del equipo de Estrellas de la LMB, integrado por jugadores extranjeros, mientras que Cruz fue convocado a la Selección Mexicana de Beisbol, que buscará repetir la victoria conseguida en la edición de 2025.

https://vanguardia.com.mx/deportes/berterame-se-distancia-del-tri-tras-quedar-fuera-del-mundial-2026-elimina-publicaciones-relacionadas-con-mexico-BI21386142

La Liga Mexicana de Beisbol dio a conocer los rosters luego de contabilizar 396 mil 674 votos emitidos por los aficionados durante el proceso de selección para la edición número 92 del clásico de media temporada.

Para Saraperos, la inclusión de ambos peloteros representa un reconocimiento al desempeño que han mostrado durante la campaña 2026.

En el caso de Estrada, el exligamayorista venezolano ha sido una de las piezas más importantes de la ofensiva saltillense, situación que le permitió ganarse un lugar entre los mejores jugadores extranjeros del circuito.

Por su parte, Jesús Cruz se convirtió en el único representante del Sarape dentro de la Selección Mexicana. El relevista ha sido uno de los brazos más confiables del equipo y ahora tendrá la oportunidad de vestir nuevamente los colores nacionales en uno de los eventos más importantes del calendario de la LMB.

El Juego de Estrellas 2026 enfrentará por segundo año consecutivo a las Estrellas de la LMB contra la Selección Mexicana de Beisbol. El encuentro se celebrará el domingo 28 de junio en Monterrey, ciudad que albergará el clásico de media temporada por undécima ocasión en la historia de la liga.

Además del partido estelar, el fin de semana incluirá diversas actividades para los aficionados, entre ellas el tradicional Derby de Jonrones y eventos especiales que convertirán a la Sultana del Norte en la capital del beisbol mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
CORTESÍA TV AZTECA/CUARTOSCURO

Morena quiere a Salinas Pliego de candidato
Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Sara Carter sobre presuntos vínculos entre funcionarios y crimen organizado. La presidenta destacó que México mantiene diálogo institucional con Estados Unidos.

‘No entraré a debate’... Sheinbaum responde a declaraciones de Sara Carter sobre vínculo entre funcionarios y el crimen organizado en México
Carlos Orocio Cruz, expresidente municipal de San Juan Quiahije, y su hijo Celestino fueron asesinados a balazos en una obra en construcción de Oaxaca.

Asesinan a expresidente municipal de San Juan Quiahije y a su hijo en Oaxaca; Fiscalía abre investigación

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados
Con la llegada de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muchos solicitantes de la pensión tienen la certeza de acceder a pagos más altos.

Pensión IMSS 2026: Así es el nuevo pago seguro de la Modalidad 40 contra errores
Dr. Simi dedicó una emotiva despedida a Oliver Tree tras su muerte en un accidente aéreo. Fans recuerdan su vínculo con México.

Dr. Simi se despide de Oliver Tree... ‘Te llevas una parte del corazón de México’
El partido que tuvo lugar en Atlanta se fue en blanco con cero goles.

Frustrante debut para España en el Mundial 2026: Cabo Verde rescata un histórico empate sin goles