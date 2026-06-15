Thairo Estrada y Jesús Cruz representarán a Saraperos en el Juego de Estrellas LMB 2026

Estrada formará parte del equipo de Estrellas de la LMB, integrado por jugadores extranjeros, mientras que Cruz fue convocado a la Selección Mexicana de Beisbol, que buscará repetir la victoria conseguida en la edición de 2025.

La representación de Saraperos de Saltillo en el Juego de Estrellas LMB Banorte 2026 ya está definida. El segunda base venezolano Thairo Estrada y el lanzador derecho Jesús Cruz fueron incluidos en los rosters oficiales que se enfrentarán el próximo 28 de junio en el Walmart Park de Monterrey.

La Liga Mexicana de Beisbol dio a conocer los rosters luego de contabilizar 396 mil 674 votos emitidos por los aficionados durante el proceso de selección para la edición número 92 del clásico de media temporada.

Para Saraperos, la inclusión de ambos peloteros representa un reconocimiento al desempeño que han mostrado durante la campaña 2026.

En el caso de Estrada, el exligamayorista venezolano ha sido una de las piezas más importantes de la ofensiva saltillense, situación que le permitió ganarse un lugar entre los mejores jugadores extranjeros del circuito.

Por su parte, Jesús Cruz se convirtió en el único representante del Sarape dentro de la Selección Mexicana. El relevista ha sido uno de los brazos más confiables del equipo y ahora tendrá la oportunidad de vestir nuevamente los colores nacionales en uno de los eventos más importantes del calendario de la LMB.

El Juego de Estrellas 2026 enfrentará por segundo año consecutivo a las Estrellas de la LMB contra la Selección Mexicana de Beisbol. El encuentro se celebrará el domingo 28 de junio en Monterrey, ciudad que albergará el clásico de media temporada por undécima ocasión en la historia de la liga.