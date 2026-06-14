Saraperos de Saltillo barre a El Águila y gana la serie en Veracruz

Los Saraperos de Saltillo cerraron una gira redonda en Veracruz al completar la barrida sobre El Águila con una victoria de 5-2 en el tercer juego de la serie disputado en el Parque Deportivo Universitario Beto Ávila. La novena saltillense mostró nuevamente solidez en momentos clave y aprovechó una ofensiva oportuna para asegurar su quinto triunfo consecutivo, además de conquistar su quinta serie de la campaña en la Liga Mexicana de Beisbol.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los visitantes. En la primera entrada, Wynton Bernard abrió el ataque veracruzano con un triple y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio de Sebastián Elizalde, colocando a El Águila al frente 1-0.

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Sin embargo, Saraperos reaccionó en el segundo episodio. Danny Ortiz inició la amenaza con un imparable y más tarde Oscar Campos conectó un sencillo productor para empatar las acciones. Con dos corredores en circulación, River Town disparó un doblete al jardín central que remolcó dos carreras y le dio la vuelta al marcador para poner el 3-1. La ventaja aumentó en el cuarto capítulo. Kevin Armenta abrió la entrada con sencillo y River Town volvió a aparecer con un doble productor. Posteriormente, Luis Guillorme conectó un imparable al jardín derecho que permitió anotar dos carreras más y amplió la diferencia a 5-1. Mientras la ofensiva fabricaba carreras, el abridor Finn Del Bonta-Smith cumplió una labor efectiva desde el montículo. El derecho limitó el daño tras la carrera tempranera y mantuvo bajo control a la ofensiva local durante cinco entradas de trabajo. Veracruz intentó reaccionar en la parte baja del quinto episodio. Jake Cave conectó doblete y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio de José Heberto Félix para acercar a los locales 5-2. A partir de ese momento, el relevo del Sarape tomó el control del encuentro. Daniel Juárez trabajó la sexta entrada, Enderson Franco se encargó del séptimo capítulo, Luis Frías lanzó en la octava y Jesús Cruz retiró el noveno inning para asegurar el resultado.

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La ofensiva de Saltillo contó con una destacada actuación de River Town, quien produjo dos carreras y anotó una más, mientras que Luis Guillorme aportó un imparable productor de dos anotaciones. Kevin Armenta también contribuyó al ataque al llegar a base en múltiples ocasiones. En la recta final, El Águila colocó corredores en circulación durante la novena entrada, pero Jesús Cruz logró salir del apuro con dos ponches y un rodado para sellar la victoria. Con este resultado, Saraperos concluyó exitosamente su visita a Veracruz, sumó una barrida importante y continuará su camino con impulso renovado en busca de escalar posiciones dentro de la Zona Norte.

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