¡Se acabó! Los Cardinals le dan las gracias a Kyler Murray, el salvador que no pudo ser

Los Arizona Cardinals le informaron al mariscal de campo Kyler Murray, dos veces seleccionado al Pro Bowl, que será dejado en libertad al inicio del nuevo año de la liga, el próximo 11 de marzo.

El quarterback, primera selección global del Draft 2019 de la NFL, quedará disponible para firmar con cualquier equipo una vez que sea oficialmente dado de baja, pese a que se le adeudan 36.8 millones de dólares garantizados para 2026.

A sus 28 años, Murray se despidió de la afición de Arizona mediante un mensaje en redes sociales, en el que expresó su frustración por no haber alcanzado los objetivos trazados con la organización.

Durante sus siete temporadas con la franquicia, el pasador solo logró llevar al equipo a una aparición en playoffs, la cual terminó en derrota en la ronda de comodines en 2021.

“A todos los que me apoyaron y mostraron amabilidad con mi familia y conmigo durante mi tiempo en AZ, de todo corazón, gracias”, escribió el mariscal. “No quería nada más que ser quien terminara con la sequía de 77 años para esta organización; lamento habernos fallado”.

En el mismo mensaje aseguró estar preparado para el siguiente desafío en su carrera. “No soy ajeno a la adversidad; estoy preparado para lo que venga. Confío en Dios y en mi ética de trabajo. De verdad creo que mi mejor fútbol americano está por delante”, añadió.

La temporada pasada fue particularmente complicada para Murray. Disputó apenas cinco partidos, en los que lanzó para 962 yardas, seis touchdowns y tres intercepciones, antes de sufrir una lesión en el pie ante los Tennessee Titans.

Aunque inicialmente se estimaba que estaría fuera solo unas semanas, el desempeño sólido del suplente Jacoby Brissett abrió un debate interno en torno a la titularidad en la posición más importante del equipo.

Con el paso de las semanas, Murray fue enviado a la lista de reserva de lesionados, quedando fuera por el resto de la campaña. Los Cardinals cerraron con un desalentador récord de 3-14, resultado que derivó en el despido del entrenador Jonathan Gannon.

La llegada de Murray a Arizona estuvo rodeada de grandes expectativas tras conquistar el Trofeo Heisman en 2019 con Oklahoma. En sus primeras campañas mostró destellos del talento que lo convirtió en una de las grandes promesas de la liga.