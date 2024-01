¿Se acerca el fin de Sports Illustrated? Despiden a más de 100 empleados y están cerca de la bancarrota

“Estamos en conversaciones intensas con Authentic Brands Group, pero entendemos que no somos los únicos”, dijo Group Holdigns, según Bloomberg, mediante un correo electrónico a sus empleados. “Aunque la licencia de publicación ha sido revocada, seguiremos haciendo Sports Illustrated hasta que esto se resuelva”.

“(Estamos) Seguros de que en el futuro la marca seguirá evolucionando y creciendo de una manera que sirva a los lectores de noticias deportivas, los aficionados al deporte y los consumidores”, afirmó en dicho escrito Arena Group Holdings.

LA REVOLUCIÓN DIGITAL, EL MAL QUE ESTÁ HACIENDO ‘MORIR’ A SPORTS ILLUSTRATED

Desafortunadamente, y pese al embrollo en el que se han metido, pero que también está relacionado, el crecimiento en el aspecto digital has causado un golpe que está siendo fulminante para una revista tan importante en Estados Unidos como Sports Illustrated.

Pero no es el único. Medios impresos como el New York Times, Los Ángeles Times o The Washington Post se están viendo afectados no solo por la marginación a lo convencional, sino también por la llegada de herramientas como la inteligencia artificial.

Arena despidió en diciembre a su consejero delegado, Ross Levinsohn, a raíz de una noticia que afirmaba que la revista utilizaba en algunos artículos nombres de autores generados por IA.