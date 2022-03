Seguirá Novak Djokovic marginado del tenis mundial

LOS ÁNGELES.- Novak Djokovic reconoció que no podrá competir en los torneos de Indian Wells ni Miami sobre canchas duras, debido a que no se ha vacunado todavía contra el coronavirus y no puede viajar a Estados Unidos.

El serbio, 20 veces campeón de torneos del Grand Slam, tuiteó que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades “confirmaron que no cambiarán las regulaciones”.

Por lo tanto, “no seré capaz de jugar en Estados Unidos”, indicó.

Djokovic, quien cayó recientemente al segundo puesto del escalafón de la ATP, sólo ha disputado un torneo en 2022, dado que no ha recibido una sola vacuna contra el COVID-19. En enero, fue deportado de Australia, y no se le permitió intentar la defensa de su título en el Melbourne Park.

Rafael Nadal ganó el Abierto de Australia para conquistar su torneo 21 de un Grand Slam. Rompió así el empate que tenía con Djokovic y Roger Federer para convertirse en el hombre más laureado en los grandes torneos de tenis.

Djokovic tiene 34 años y dijo en abril de 2020, al comienzo de la pandemia, que se oponía a la obligación de recibir una vacuna para viajar. En junio de ese año, cuando el tenis estaba paralizado en todo el mundo, el astro organizó una serie de partidos de exhibición en Serbia y Croacia, sin ninguna regla de distanciamiento social o uso de mascarillas.

La gira se canceló después de que algunos jugadores, incluido el propio Djokovic, contrajeron COVID-19.

El nombre de Djokovic apareció en el sorteo del martes para el Masters de Indian Wells en California, a pesar de que Estados Unidos requiere que todos los visitantes extranjeros estén vacunados para ingresar al país. Previamente el torneo había anunciado que todos los asistentes necesitaban estar completamente inoculados.

“Aunque fui enlistado automáticamente en el sorteo para el @BNPPARIBASOPEN y el @MiamiOpen”, sabía que sería poco probable que pudiera viajar”, publicó Djokovic.

Indian Wells inicia esta semana y el Abierto de Miami comienza el 21 de marzo.

Ha sido un turbulento inicio de año para Djokovic, quien estuvo detenido y sujeto a un caso que pasó 11 días en una corte en Australia.

En febrero, Djokovic indicó en entrevista que no se vacunaría incluso si era necesario para participar en torneos como el Abierto de Francia o Wimbledon.

El último día del mes, Djokovic cedió la cima de la clasificación mundial por primera vez en dos años. Cayó al segundo sitio detrás del ruso Daniil Medvedev. Las 361 semanas que Djokovic ha sido el número uno de la ATP constituían un récord, así como las siete ocasiones que ha terminado una temporada en el primer puesto.