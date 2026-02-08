Segunda función del torneo de boxeo amateur ‘Auténticos Novatos 2026’ reúne a nuevos talentos en El Sarape
Entre los ganadores se encuentran Camila Saucedo, Renata Reyes y David Díaz. La próxima función se realizará este domingo con entrada libre
El multideportivo El Sarape fue sede de la segunda función del torneo de boxeo amateur de iniciación “Auténticos Novatos 2026”, en la que los combates femeniles volvieron a captar la atención de los aficionados. La jornada contó con varios enfrentamientos en los que los pugilistas mostraron disciplina y técnica dentro del ring.
Entre los resultados de la noche, Camila Saucedo, representante del Gym Ángeles, se impuso por RSC en su combate, mientras que Renata Reyes, del Gym Terko, logró la victoria por decisión dividida. Otra pugilista del Gym Ángeles, Ángeles Delgado, ganó su encuentro también por decisión dividida, al igual que Angela Soria, del Gym Águila. Camila Llamas, del Gym Tito Santana, consiguió su triunfo por decisión unánime. En el sector varonil, Ray Martínez del Gym Evolución y David Díaz del Gym Villalobos se llevaron la victoria por RSC en sus respectivos combates.
Los resultados reflejan un torneo en crecimiento, con la participación de jóvenes pugilistas que buscan consolidarse en el boxeo amateur. Cada combate fue evaluado por jueces especializados, quienes determinaron los ganadores con base en puntos, técnica y desempeño dentro del ring.
La organización anunció que la tercera función del torneo continuará este domingo en el mismo multideportivo. A partir de las 12:00 horas se llevará a cabo el pesaje y el examen médico de los participantes, previo al inicio de los combates programados para la 13:00 horas. La entrada será libre, lo que permitirá al público seguir de cerca la evolución de los nuevos talentos del boxeo local.
El torneo “Auténticos Novatos 2026” está diseñado para brindar a los pugilistas en etapa inicial la oportunidad de enfrentarse en un ambiente controlado y competitivo, con la supervisión de entrenadores y jueces certificados. Cada función se organiza con el objetivo de promover el deporte entre jóvenes y adultos, fortaleciendo la práctica del boxeo amateur en la región.
Con la tercera función en puerta, los organizadores esperan mantener la participación activa de los gimnasios locales y atraer a más aficionados interesados en presenciar el desarrollo de los pugilistas emergentes. Las próximas jornadas prometen nuevos combates y la oportunidad de observar cómo los boxeadores aplican las lecciones aprendidas en cada enfrentamiento.