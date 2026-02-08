Segunda función del torneo de boxeo amateur ‘Auténticos Novatos 2026’ reúne a nuevos talentos en El Sarape

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 8 febrero 2026
    Segunda función del torneo de boxeo amateur ‘Auténticos Novatos 2026’ reúne a nuevos talentos en El Sarape
    El multideportivo El Sarape fue escenario de intensos enfrentamientos durante la segunda función del torneo amateur. FOTO: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Entre los ganadores se encuentran Camila Saucedo, Renata Reyes y David Díaz. La próxima función se realizará este domingo con entrada libre

El multideportivo El Sarape fue sede de la segunda función del torneo de boxeo amateur de iniciación “Auténticos Novatos 2026”, en la que los combates femeniles volvieron a captar la atención de los aficionados. La jornada contó con varios enfrentamientos en los que los pugilistas mostraron disciplina y técnica dentro del ring.

Entre los resultados de la noche, Camila Saucedo, representante del Gym Ángeles, se impuso por RSC en su combate, mientras que Renata Reyes, del Gym Terko, logró la victoria por decisión dividida. Otra pugilista del Gym Ángeles, Ángeles Delgado, ganó su encuentro también por decisión dividida, al igual que Angela Soria, del Gym Águila. Camila Llamas, del Gym Tito Santana, consiguió su triunfo por decisión unánime. En el sector varonil, Ray Martínez del Gym Evolución y David Díaz del Gym Villalobos se llevaron la victoria por RSC en sus respectivos combates.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo Soccer resuelve en el complemento y aplasta 7-0 a San Pedro

Los resultados reflejan un torneo en crecimiento, con la participación de jóvenes pugilistas que buscan consolidarse en el boxeo amateur. Cada combate fue evaluado por jueces especializados, quienes determinaron los ganadores con base en puntos, técnica y desempeño dentro del ring.

La organización anunció que la tercera función del torneo continuará este domingo en el mismo multideportivo. A partir de las 12:00 horas se llevará a cabo el pesaje y el examen médico de los participantes, previo al inicio de los combates programados para la 13:00 horas. La entrada será libre, lo que permitirá al público seguir de cerca la evolución de los nuevos talentos del boxeo local.

El torneo “Auténticos Novatos 2026” está diseñado para brindar a los pugilistas en etapa inicial la oportunidad de enfrentarse en un ambiente controlado y competitivo, con la supervisión de entrenadores y jueces certificados. Cada función se organiza con el objetivo de promover el deporte entre jóvenes y adultos, fortaleciendo la práctica del boxeo amateur en la región.

Con la tercera función en puerta, los organizadores esperan mantener la participación activa de los gimnasios locales y atraer a más aficionados interesados en presenciar el desarrollo de los pugilistas emergentes. Las próximas jornadas prometen nuevos combates y la oportunidad de observar cómo los boxeadores aplican las lecciones aprendidas en cada enfrentamiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Box
resultados

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo
Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado
Una jueza federal de Nueva York aceptó la petición de TV Azteca para abrir una indagatoria ante entidades financieras de Europa, que permita aclarar quienes son los actuales dueños de su deuda.

Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores