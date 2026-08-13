Seis coahuilenses ganan bronce con México en el Rugby Americas North M19

Alejandro Aguirre, Alejandro Ovalle, Dante Ovalle, Diego Alanís, Kevin Montoya y Marco Uriza fueron los coahuilenses que defendieron los colores de las “Serpientes” durante la competencia, en la que México disputó cinco encuentros.

Seis jugadores de Coahuila formaron parte de la selección mexicana que conquistó la medalla de bronce en el Rugby Americas North M19, torneo disputado en Querétaro y que reunió a representativos juveniles de distintos países y regiones del Caribe.

Sin embargo, en su siguiente presentación, el conjunto mexicano se quedó cerca de sumar otro triunfo. El College Rugby Association of America se llevó el encuentro por apenas un punto, al imponerse 25-24 en un duelo cerrado.

El combinado nacional comenzó su participación con una victoria frente a Bermudas. En su primer compromiso, México se impuso por marcador de 23-5, resultado que le permitió iniciar el torneo con tres puntos y buenas expectativas de cara a la segunda jornada.

Para el segundo día de actividades, México regresó a la cancha con la intención de mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Las “Serpientes” respondieron con una victoria por 7-0 sobre Trinidad y Tobago, en un partido en el que lograron mantener su arco en cero.

El cierre de la fase de round robin llegó ante Jamaica, que se quedó con el triunfo por 10-0. Con ese resultado, México quedó fuera de la pelea por la final, pero todavía tendría un partido por disputar para buscar subir al podio.

Fue entonces cuando los seis jugadores coahuilenses volvieron a entrar en acción para disputar el duelo por el tercer lugar. México se encontró nuevamente con Trinidad y Tobago, aunque esta vez el desarrollo del partido fue distinto.

Las “Serpientes” dominaron el encuentro y terminaron con una victoria de 50-14, resultado que les permitió quedarse con la medalla de bronce y cerrar su participación en el torneo.

La actuación de los representantes de Coahuila se dio dentro de un grupo que tuvo que afrontar cinco partidos en dos días, con encuentros ante Bermudas, College Rugby Association of America, Trinidad y Tobago y Jamaica, además de la repetición frente al combinado trinitario por el tercer puesto.

Con el triunfo en el último compromiso, México aseguró un lugar en el podio del Rugby Americas North M19, mientras que Aguirre, Ovalle, Ovalle, Alanís, Montoya y Uriza sumaron experiencia internacional al representar al país en una competencia que concentró talento juvenil de la región.