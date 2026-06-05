Medallero Coahuila 2026: Así cerró la delegación en la Olimpiada Nacional con 124 preseas

La delegación coahuilense finalizó su participación en la Olimpiada Nacional 2026 con 27 oros, 36 platas y 61 bronces, consolidando resultados en disciplinas como tiro deportivo, taekwondo, rugby, luchas asociadas, halterofilia y básquetbol 3x3. Coahuila cerró su participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con una cosecha total de 124 medallas, resultado que confirma el crecimiento competitivo del deporte estatal en una de las justas juveniles más importantes del país. De acuerdo con el medallero del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, la delegación terminó con 27 preseas de oro, 36 de plata y 61 de bronce, para colocarse entre las entidades con presencia constante en el podio nacional durante varias semanas de competencia.

La cifra final no solo representa un balance positivo para el deporte coahuilense, sino también el reflejo del trabajo realizado por atletas, entrenadores, familias y asociaciones deportivas que participaron en diferentes sedes del país durante la Olimpiada Nacional 2026.

Uno de los deportes que más aportó al medallero fue el tiro deportivo, que concluyó con 18 preseas, incluidas siete de oro, siete de plata y cuatro de bronce. Esta disciplina se convirtió en una de las más productivas para Coahuila y dejó actuaciones destacadas en pruebas individuales y por equipos. El taekwondo también tuvo una participación numerosa al cerrar con 15 medallas, mientras que las luchas asociadas sumaron siete preseas, con dos oros, dos platas y tres bronces, en una recta final que ayudó a fortalecer el conteo estatal. Otro de los golpes de autoridad llegó en el rugby, donde Coahuila conquistó el título nacional de la disciplina tras obtener dos oros y un bronce. La actuación incluyó el campeonato en la categoría varonil M-17 y el pentacampeonato de la M-20, resultados que reafirmaron al estado como potencia nacional en esta especialidad. La halterofilia coahuilense también respondió con seis medallas, repartidas en tres platas y tres bronces, mientras que el tenis de mesa se despidió con tres bronces. En frontón, Coahuila sumó seis preseas, con dos oros, dos platas y dos bronces, además de actuaciones destacadas en pruebas por parejas. El básquetbol 3x3 entregó otro momento especial para la delegación, luego de que la categoría U16 femenil conquistara el bicampeonato nacional. El equipo coahuilense mantuvo la corona y volvió a subir a lo más alto del podio, reforzando el protagonismo del estado en deportes de conjunto.

La delegación también tuvo presencia en atletismo, softbol, golf, boxeo, gimnasia, judo, rodeo, futbol y otras disciplinas que contribuyeron al acumulado final de 124 metales. Con este resultado, Coahuila concluye la Olimpiada Nacional 2026 con una cosecha relevante y con señales positivas rumbo a los próximos ciclos deportivos. La combinación de medallas de oro, finales disputadas y podios en deportes individuales y de conjunto deja una base competitiva para seguir impulsando al talento juvenil del estado.

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