Sentencian al luchador Cuatrero a casi 13 años de prisión por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

El caso que sacudió a la lucha libre mexicana tuvo una resolución clave este martes. Rogelio “N”, mejor conocido en el ring como Cuatrero, fue sentenciado a 12 años y ocho meses de prisión por los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de su expareja, la luchadora chilena Stephanie Vaquer, actual figura de WWE. La sentencia fue dictada luego de que un juez determinara la culpabilidad del gladiador mexicano, integrante de una de las dinastías más conocidas de la lucha libre nacional. Aunque la condena se aproxima a los 13 años, las autoridades también tomarán en cuenta el tiempo que Cuatrero ya permaneció en prisión preventiva durante el proceso judicial. El caso comenzó en marzo de 2023, cuando Stephanie Vaquer denunció al luchador por violencia doméstica.

Días después, Cuatrero fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras una función realizada en Aguascalientes, y posteriormente fue vinculado a proceso por violencia familiar y tentativa de feminicidio. Tras permanecer casi dos años en prisión preventiva, Rogelio “N” obtuvo un amparo en marzo de 2025 que le permitió llevar su proceso en libertad. Sin embargo, la resolución judicial de este martes confirmó la condena en su contra, en uno de los casos más mediáticos recientes dentro del ambiente de la lucha libre mexicana.

Stephanie Vaquer, nacida en Chile y formada durante buena parte de su carrera en México, actualmente pertenece a WWE, donde se ha consolidado como una de las luchadoras latinoamericanas más importantes de la compañía. Su nombre ya era reconocido en el Consejo Mundial de Lucha Libre antes de dar el salto internacional a la empresa estadounidense. Hasta el momento, ni Cuatrero ni Stephanie Vaquer han emitido una postura pública tras darse a conocer la sentencia. El fallo, sin embargo, vuelve a colocar bajo los reflectores el debate sobre la violencia de género en el deporte espectáculo y el impacto de estos casos en una industria históricamente vinculada al entretenimiento familiar. Curiosidad sobre Stephanie Vaquer: Stephanie Vaquer hizo historia en WWE al convertirse en una de las luchadoras latinoamericanas de mayor proyección internacional, luego de su paso por el CMLL en México.

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