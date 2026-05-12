Sentencian al luchador Cuatrero a casi 13 años de prisión por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Sentencian al luchador Cuatrero a casi 13 años de prisión por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer
    Cuatrero fue sentenciado a 12 años y ocho meses de prisión por violencia familiar y tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer, figura chilena de WWE. FOTO: ESPECIAL

El luchador mexicano Rogelio “N”, conocido como Cuatrero, fue condenado a 12 años y ocho meses de cárcel por delitos cometidos contra la luchadora chilena de WWE

El caso que sacudió a la lucha libre mexicana tuvo una resolución clave este martes. Rogelio “N”, mejor conocido en el ring como Cuatrero, fue sentenciado a 12 años y ocho meses de prisión por los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de su expareja, la luchadora chilena Stephanie Vaquer, actual figura de WWE.

La sentencia fue dictada luego de que un juez determinara la culpabilidad del gladiador mexicano, integrante de una de las dinastías más conocidas de la lucha libre nacional.

Aunque la condena se aproxima a los 13 años, las autoridades también tomarán en cuenta el tiempo que Cuatrero ya permaneció en prisión preventiva durante el proceso judicial. El caso comenzó en marzo de 2023, cuando Stephanie Vaquer denunció al luchador por violencia doméstica.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/golpe-de-autoridad-florentino-perez-reta-a-sus-criticos-y-adelanta-el-futuro-del-real-madrid-GA20645333

Días después, Cuatrero fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras una función realizada en Aguascalientes, y posteriormente fue vinculado a proceso por violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Tras permanecer casi dos años en prisión preventiva, Rogelio “N” obtuvo un amparo en marzo de 2025 que le permitió llevar su proceso en libertad.

Sin embargo, la resolución judicial de este martes confirmó la condena en su contra, en uno de los casos más mediáticos recientes dentro del ambiente de la lucha libre mexicana.

Stephanie Vaquer, nacida en Chile y formada durante buena parte de su carrera en México, actualmente pertenece a WWE, donde se ha consolidado como una de las luchadoras latinoamericanas más importantes de la compañía.

Su nombre ya era reconocido en el Consejo Mundial de Lucha Libre antes de dar el salto internacional a la empresa estadounidense. Hasta el momento, ni Cuatrero ni Stephanie Vaquer han emitido una postura pública tras darse a conocer la sentencia.

El fallo, sin embargo, vuelve a colocar bajo los reflectores el debate sobre la violencia de género en el deporte espectáculo y el impacto de estos casos en una industria históricamente vinculada al entretenimiento familiar.

Curiosidad sobre Stephanie Vaquer:

Stephanie Vaquer hizo historia en WWE al convertirse en una de las luchadoras latinoamericanas de mayor proyección internacional, luego de su paso por el CMLL en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Lucha Libre
Prisión
sentencias

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CMLL
WWE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Rocha Moya: Bien guardadito

Rocha Moya: Bien guardadito
true

Sinaloa, el Venezuela mexicano
La Fiscalía de Sonora mantiene activa la búsqueda del médico Jesús Maximiano Verduzco por muertes presuntamente relacionadas con sueros vitaminados.

Sonora ofrece 500 mil pesos de recompensa por médico acusado de muertes por sueros vitaminados
Cabe recordar que tras su detención, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó asilo político a la República Argentina.

Alista la FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías Laguna
La SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026 en todo México con cierre oficial el 15 de julio. Sin embargo, algunas entidades podrán solicitar ajustes regionales debido a temperaturas extremas o por la organización del Mundial de Futbol 2026.

Calendario de la SEP... ¿Cuáles estados pueden modificarlo por condiciones climáticas extremas?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
Legado. La franquicia ‘Fast &amp; Furious’ cuenta actualmente con once películas, y está previsto que Fast Forever, la última entrega de la saga, se estrene el 17 de marzo de 2028.

Del cine al streaming: Producirá ‘Toretto’ serie de ‘Rápidos y Furiosos’

Florentino Pérez confirmó que no dejará la presidencia del Real Madrid y anunció que volverá a presentarse a elecciones con su actual Junta Directiva.

Golpe de autoridad: Florentino Pérez reta a sus críticos y adelanta el futuro del Real Madrid