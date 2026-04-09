Sueño de MLB: Carlos Sandoval, joven infielder de Sultanes, firma con los Astros de Houston

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Deportes
/ 9 abril 2026
    Sueño de MLB: Carlos Sandoval, joven infielder de Sultanes, firma con los Astros de Houston
    Carlos Sandoval estuvo arropado por los directivos de Sultanes, quienes le auguraron un gran futuro, por sus cualidades en el diamante. FOTO: X/SULTANES

El prospecto regio, de 17 años, comienza su camino en la organización texana, mientras el equipo sigue su pretemporada con paso firme

Los Sultanes de Monterrey dieron un paso importante en su misión de desarrollar talento joven, luego de que el jardinero Carlos Sandoval, de apenas 17 años, firmara contrato con la organización de los Astros de Houston, en lo que representa un avance clave en su camino rumbo a las Grandes Ligas.

Daniel Hinojosa, gerente deportivo de Sultanes así como del scout de Astros, Miguel Pintor, y el gerente de desarrollo de Monterrey, Sotero Torres, acompañaron al joven pelotero en uno de los momentos más importantes de su carrera. Sandoval se mostró emocionado por la oportunidad y agradeció el apoyo recibido desde su formación en el club regiomontano.

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Por su parte, Miguel Pintor destacó que Sandoval ha llamado la atención por su capacidad de bateo, además de ser ambidiestro, contar con velocidad en las bases y poseer un brazo promedio, cualidades que lo convierten en un prospecto atractivo.

El scout resaltó que durante el verano de 2025, tanto en la liga de desarrollo en Puebla como en el torneo Rising Stars, el jugador registró un promedio de bateo superior a .300 en ambas competencias.

Pintor también reconoció el trabajo de Sultanes como institución formadora, destacando su programa de desarrollo y recordando casos exitosos como el de José Urquidy, quien también surgió de esta organización antes de llegar al beisbol estadounidense.

UNOS SULTANES RENOVADOS

Mientras tanto, los llamados “Fantasmas Grises” continúan con su preparación rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, trabajando desde hace un mes bajo las órdenes del mánager venezolano Henry Blanco, quien presume 16 años de experiencia como jugador en MLB y trayectoria como coach de bullpen, con el objetivo de iniciar una nueva etapa en el equipo regiomontano.

De cara a la campaña 2026, Sultanes contará con un plantel renovado y reforzado con figuras internacionales como Socrates Brito, quien llega para fortalecer la ofensiva tras su participación en la Serie del Caribe con los Leones del Escogido, además del lanzador Zack Leban, el pitcher Jared Wilson, el jardinero japonés Louis Okoye y el zurdo dominicano Gerónimo Franzua, pieza importante para el bullpen.

En la receptoría, el club también contará con nombres destacados como Omar Rentería, Carlos Soto y Ricardo Genovés, quienes forman parte del roster de preparación en busca de consolidarse dentro del equipo para el arranque de la temporada.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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