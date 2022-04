Sultanes quiere regresar a los playoffs

El equipo regio ha contratado un gran número de refuerzos, buscando borrar la impresión de no haber calificado a la postemporada el año pasado.

Por ello, tiene caras nuevas que son: Neftalí Feliz (P), Jake Sánchez (P), Dariel Álvarez (OF), Daniel Castro (IF), Orlando Calixte (IF), Adrián Guzmán (P), Yohander Méndez (P), Austin Bibens-Dirkx (P), Esmil Rogers (P), Elniery García (P) y José Manuel López (P)

Roberto Kelly regresa para dirigir esta para campaña, recordando que panameño llevó al equipo regio a ganar su décimo título en el segundo campeonato de 2018, luego de vencer en la Serie del Rey en 6 juegos, a los Guerreros de Oaxaca.

En 2021 la novena regiomontana no avanzó a la postemporada, algo que no ocurría desde 2015. “Lo que más le afectó a Sultanes el año pasado fue el mal comienzo que tuvieron”, comentó.

Los jugadores de la ofensiva

Como cátcher contarán con Román Alí Solís, que tiene 4 campañas en la Liga Mexicana, debutó en 2010 con los Tigres y desde 2018 está con Sultanes, tiene un porcentaje de bateo de por vida de .287. Detrás de Solís estarán Omar Rentería y Alfredo Hurtado.

Víctor Mendoza que es el mejor bateador mexicano de la actualidad fue líder en el equipo en 2021 en porcentaje de bateo con .365), disparó 73 hits, 16 dobles y 11 jonrones, tuvo 45 carreras producidas, porcentaje de embasarse de. 441 y slugging de .610.

Mendoza tiene 8 campañas de experiencia en la Liga con Sultanes, cubrirá la primera base, su porcentaje de bateo de por vida es de .330.

Otra gran figura en el cuadro es el segunda base Ramiro Peña, nacido en Monterrey, jugó 7 campañas en las Grandes Ligas con Yankees, Bravos y Gigantes. Fue el héroe del décimo título en la historia de los Sultanes, conectando el hit de la coronación en la Serie del Rey de 2018.2, ante Oaxaca.

La incorporación del dominicano Orlando Calixte, es para que juegue en la tercera base. En las Grandes Ligas estuvo con Kansas City (2015) y con San Francisco (2017). Tiene 30 años de edad y preume de bateo oportuno y velocidad. En 11 campañas en Ligas Menores conectó 84 jonrones, remolcó 373 carreras y tuvo 137 robos.

Christian Villanueva estará en la antesala o como bateador designado. El cañonero tapatío se voló la barda 24 veces con los Padres de San Diego entre 2017 y 2018.

Javier Salazar será el short stop y podría combinarse con Daniel Castro.

El pitcheo

En cuanto al pitcheo, para la rotación Roberto Kelly tenía para lanzadores abridores 8 candidatos. Y se decidió que el venezolano Yohander Méndez, de 27 años, encabezara la rotación, ya que lanzó 4 años en Grandes Ligas con los Rangers de Texas.El segundo pitcher sería el también venezolano Gabriel García, quien tuvo récord de 4-3 y efectividad de 4.96 en 12 inicios en 2021 con Bravos y Sultanes.

El tercer lanzador será Dallas Martínez, pitcher derecho de 27 años, nacido en Reynosa y quien ha estado 3 campañas en la LMB con Bravos y Sultanes, tiene marca de 10-6.

Luego seguirían Cristian Castillo y Austin Bibens-Dirkx quien debutó en Grandes Ligas en 2017 con los Rangers. Texas

El cerrador será Neftalí Feliz dominicano de 33 años que lanzó 10 campañas en la Gran Carpa con Rangers, Tigres, Piratas, Cerveceros, Reales, Filis y Dodgers.

También cuentan con en el bullpen Jake Sánchez lanzó 3 años con los Toros de Tijuana.