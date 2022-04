‘Tata’ Martino confía en que más jóvenes vayan al Mundial con México

El entrenador argentino habló en la antesala del partido de exhibición que se jugará este miércoles en el Camping World Stadium de la ciudad estadounidense de Orlando (Florida).Martino no descartó que nuevas caras puedan ser incluidas en la lista de convocados, aunque matizó que hay un grupo habitual.

No obstante, dejó ver cuál será la regla fundamental para cerrar el grupo mundialista: “Cabe la posibilidad para futbolistas que estén en buen momento”.

Con Martino en el banquillo, el Tri terminó en el segundo puesto del octogonal final de las eliminatorias de la CONCACAF, que también dio plazas directas a Catar a las selecciones de Canadá, como líder, y Estados Unidos desde el tercer puesto.

Para el partido con Guatemala, Martino citó a jóvenes figuras.

Después de enfrentar a los centroamericanos, la selección de México jugará con Nigeria el 28 de mayo, contra Uruguay el 2 de junio, y frente a Ecuador el día 5.

Aunque mexicanos y guatemaltecos se citarán mañana en la ciudad estadounidense de Orlando, Martino permaneció en Ciudad de México porque los médicos le recomendaron cumplir un periodo de reposo luego de una cirugía de retina que se ha complicado.

No obstante, el ex seleccionador de Argentina y Paraguay no ha dejado de trabajar con la selección.

“Hago vida normal, participo en los entrenamientos, llegué muy justo para ir a Orlando y era más prudente esperar el verano cuando tendremos más viajes y evitar algún contratiempo”, reveló.

México fue emparejado en el Grupo C del Mundial. Debutará el 22 de noviembre con Polonia. Luego jugará el día 26 con Argentina y el 30 con Arabia Saudí.