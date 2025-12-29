Mueren aplastadas dos personas por máquina en empresa de Santa Catarina, NL

México
/ 29 diciembre 2025
Elementos de rescate acudieron a la empresa Carrier en Santa Catarina, donde dos trabajadores fallecieron al ser aplastados por una máquina.

Monterrey, Nuevo León.- Dos trabajadores de una empresa perdieron la vida cuando fueron aplastados por una máquina, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Protección Civil del estado reportó los hechos que fueron registrados este lunes en la empresa Carrier ubicada en la calle Galeana y El Lechugal, en la colonia El Lechugal, en el referido ayuntamiento.

La dependencia estatal informó del accidente ocurrido a las 09:15 horas. Al arribar a la empresa, los elementos de PCNL confirmaron que una máquina aplastó a dos empleados.

Aunque hasta el momento, los trabajadores no han sido identificados se estableció que son dos masculinos de entre 40 a 46 años.

PCNL precisó que atendió el reporte de dos personas atrapadas en una máquina la cual se dedica a la producción serpentina de climas.

“Se hace contaco con el doctor del área, mencionó que al quitar los dos candados de la máquina cae una prensa encima de los masculinos quedando aparentemente son signos vitales al instante”, indicó PCNL.

Agregó que os compañeros de mantenimiento que se encontraban con los ahora fallecidos mencionaron que antes de empezar estaba apagada la máquina y el encargado no verificó que estuviera la seguridad inicial.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

